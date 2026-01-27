Додон обвинил молдавские власти в обмане международных партнеров

КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Молдавские власти систематически вводят международных партнеров в заблуждение о реальной ситуации в республике, заявил экс-президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
Политик принимает участие в зимней сессии ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге с 26 по 30 января. Молдавия на этот раз возглавляет комитет министров Совета Европы. Во вторник перед членами ПАСЕ выступила президент Молдавии Майя Санду, в среду ожидается выступление главы внешнеполитического ведомства страны Михая Попшоя.
"Европейцы должны узнать, что на самом деле происходит в Молдове из уст оппозиционных политических сил, а не получать искаженную картину от лицемерной власти ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), которая систематически вводит международных партнеров в заблуждение", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что приехал на зимнюю сессию ПАСЕ, чтобы рассказать европейцам о реальной ситуации в республике. "Подал обращение с просьбой выступить на заседании с речью об истинном положении дел в стране, где "гибридным" и чуждым является лишь правящий режим ПДС, который довел Молдову до самого тяжелого и отчаянного состояния за всю нашу новейшую историю", - пояснил он.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
