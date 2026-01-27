Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев обвинил европейских политиков в распространении дезинформации
11:14 27.01.2026 (обновлено: 12:17 27.01.2026)
Дмитриев обвинил европейских политиков в распространении дезинформации
Дмитриев обвинил европейских политиков в распространении дезинформации
Дмитриев обвинил европейских политиков в распространении дезинформации
2026-01-27T11:14:00+03:00
2026-01-27T12:17:00+03:00
в мире
европа
россия
финляндия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
европа
россия
финляндия
в мире, европа, россия, финляндия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Европа, Россия, Финляндия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев обвинил европейских политиков в распространении дезинформации

Дмитриев: политики в ЕС распространяют ложь и ненавидят, когда их ловят на этом

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Европейские политики строят свои взгляды на лжи и ненавидят, когда их в этом уличают, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Они основывают свои взгляды на лжи и распространяют ложь. И они ненавидят, когда их ловят, и любят все отрицать", — написал он в соцсети X.
Так Дмитриев прокомментировал выступление президента Финляндии Александра Стубба на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там, в частности, Стубб сперва заявил, что Европа сможет защитить себя без американцев, а спустя всего десять минут изменил мнение на противоположное и утверждал, что Европа нуждается в поддержке США.
На этом фоне генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами призвал ЕС перестать мечтать о том, что он способен защищать себя без Соединенных Штатов.
В мире, Европа, Россия, Финляндия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
 
 
