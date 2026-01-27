Франция проинформировала Россию об ограничениях для дипломатов

ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. МИД Франции официально проинформировал посольство России о применении мер ЕС по ограничению передвижения дипломатов РФ, посольство впредь должно уведомлять МИД Франции о приезде или проезде транзитом аккредитованных в других странах ЕС российских дипломатов, заявили РИА Новости в посольстве РФ во Франции.

При этом в посольстве подчеркнули, что считают данную меру дискриминационной, так как она затрагивает лишь российских дипломатов.

Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза будут ограничены территорией страны аккредитации. Кроме того, российские дипломаты и консульские сотрудники теперь будут обязаны уведомлять власти, если они намерены посетить другое государство - член ЕС или проехать через него транзитом. При этом каждое государство Евросоюза может ввести требование о получении предварительного разрешения в дополнение к уведомлению. Ограничения вступили в силу 25 января.