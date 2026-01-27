https://ria.ru/20260127/diplomaty-2070543255.html
Франция проинформировала Россию об ограничениях для дипломатов
Франция проинформировала Россию об ограничениях для дипломатов - РИА Новости, 27.01.2026
Франция проинформировала Россию об ограничениях для дипломатов
МИД Франции официально проинформировал посольство России о применении мер ЕС по ограничению передвижения дипломатов РФ, посольство впредь должно уведомлять МИД... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T14:05:00+03:00
2026-01-27T14:05:00+03:00
2026-01-27T16:54:00+03:00
в мире
россия
франция
евросоюз
еврокомиссия
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771101331_0:316:3078:2048_1920x0_80_0_0_5e54d774a97671bdff751da75521260e.jpg
https://ria.ru/20260123/frantsiya-2069791635.html
россия
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771101331_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_49e578dd218c40dde9b330cc5cb6e81b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, евросоюз, еврокомиссия, париж
В мире, Россия, Франция, Евросоюз, Еврокомиссия, Париж
Франция проинформировала Россию об ограничениях для дипломатов
МИД Франции проинформировал Россию об ограничении передвижения для дипломатов
ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. МИД Франции официально проинформировал посольство России о применении мер ЕС по ограничению передвижения дипломатов РФ, посольство впредь должно уведомлять МИД Франции о приезде или проезде транзитом аккредитованных в других странах ЕС российских дипломатов, заявили РИА Новости в посольстве РФ во Франции.
"МИД Франции официально проинформировал посольство России
в Париже
о порядке применения французской стороной решения ЕС
о введении с 25 января ограничений на передвижение сотрудников российских загранучреждений и членов их семей... Применяется уведомительный порядок: посольство должно уведомлять МИД Франции не позднее чем за 24 часа о приезде во Францию
или проезде транзитом наших коллег, аккредитованных в других странах Евросоюза", - сообщили в диппредставительстве.
Там отметили, что французская сторона "на данный момент не предъявляет дополнительных требований, выходящих за рамки установок Еврокомиссии
".
При этом в посольстве подчеркнули, что считают данную меру дискриминационной, так как она затрагивает лишь российских дипломатов.
Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза будут ограничены территорией страны аккредитации. Кроме того, российские дипломаты и консульские сотрудники теперь будут обязаны уведомлять власти, если они намерены посетить другое государство - член ЕС или проехать через него транзитом. При этом каждое государство Евросоюза может ввести требование о получении предварительного разрешения в дополнение к уведомлению. Ограничения вступили в силу 25 января.