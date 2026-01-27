Рейтинг@Mail.ru
14:05 27.01.2026 (обновлено: 16:54 27.01.2026)
Франция проинформировала Россию об ограничениях для дипломатов
МИД Франции официально проинформировал посольство России о применении мер ЕС по ограничению передвижения дипломатов РФ, посольство впредь должно уведомлять МИД... РИА Новости, 27.01.2026
в мире, россия, франция, евросоюз, еврокомиссия, париж
В мире, Россия, Франция, Евросоюз, Еврокомиссия, Париж
Государственные флаги России и Франции
Государственные флаги России и Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. МИД Франции официально проинформировал посольство России о применении мер ЕС по ограничению передвижения дипломатов РФ, посольство впредь должно уведомлять МИД Франции о приезде или проезде транзитом аккредитованных в других странах ЕС российских дипломатов, заявили РИА Новости в посольстве РФ во Франции.
"МИД Франции официально проинформировал посольство России в Париже о порядке применения французской стороной решения ЕС о введении с 25 января ограничений на передвижение сотрудников российских загранучреждений и членов их семей... Применяется уведомительный порядок: посольство должно уведомлять МИД Франции не позднее чем за 24 часа о приезде во Францию или проезде транзитом наших коллег, аккредитованных в других странах Евросоюза", - сообщили в диппредставительстве.
Там отметили, что французская сторона "на данный момент не предъявляет дополнительных требований, выходящих за рамки установок Еврокомиссии".
При этом в посольстве подчеркнули, что считают данную меру дискриминационной, так как она затрагивает лишь российских дипломатов.
Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза будут ограничены территорией страны аккредитации. Кроме того, российские дипломаты и консульские сотрудники теперь будут обязаны уведомлять власти, если они намерены посетить другое государство - член ЕС или проехать через него транзитом. При этом каждое государство Евросоюза может ввести требование о получении предварительного разрешения в дополнение к уведомлению. Ограничения вступили в силу 25 января.
Флаги России и ЕС
Европе придется обсудить с Россией безопасность, заявил МИД Франции
23 января, 11:15
 
