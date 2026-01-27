Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о краеугольном камне в диалоге России и Украины - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/dialog-2070656308.html
Эксперт рассказал о краеугольном камне в диалоге России и Украины
Эксперт рассказал о краеугольном камне в диалоге России и Украины - РИА Новости, 27.01.2026
Эксперт рассказал о краеугольном камне в диалоге России и Украины
В переговорном треке между Россией и Украиной есть краеугольный камень помимо вопроса уступок территорий - для Владимира Зеленского важнее всего гарантии личной РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T22:50:00+03:00
2026-01-27T22:50:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
евгений михайлов
андрей сибига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
https://ria.ru/20260127/vstrecha-2070651200.html
https://ria.ru/20260127/zelenskiy-2070646576.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, евгений михайлов, андрей сибига
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Евгений Михайлов, Андрей Сибига
Эксперт рассказал о краеугольном камне в диалоге России и Украины

РИА Новости: Михайлов назвал гарантии личной безопасности важными для Зеленского

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В переговорном треке между Россией и Украиной есть краеугольный камень помимо вопроса уступок территорий - для Владимира Зеленского важнее всего гарантии личной безопасности, выразил мнение в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения вопроса территорий и Запорожской атомной электростанции.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным
Вчера, 21:33
"В переговорном треке между Россией и Украиной есть краеугольный на мой взгляд камень помимо уступок территорий. Для Зеленского главное — это гарантии личной безопасности для себя и своего ближайшего окружения. На данный момент ему на этот счёт абсолютных гарантий не даёт никто. В случае подписания мирного договора он как носитель весьма компрометирующей информации в отношении как европейских элит, так и американских ... с которыми он частности распиливал финансовую поддержку режиму - очень опасный свидетель", - отметил собеседник агентства.
По его словам, сейчас Зеленского загнали в угол.
"Если подпишет договор и без кулуарных гарантий - он не то, что лишится политического будущего, но и спустя некоторое время вполне может быть ликвидирован третьими силами. А если не пойдёт на договоренности, то в принципе даже те гарантии, которые ему сейчас обещают, не имеют смысла, и Россия решит вопрос военным путём при котором за жизнь Зеленского и окружения никто не даст ни копейки", - подытожил Михайлов.
В субботу, 25 января, завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Не готов уступать". В США резко высказались после слов Зеленского
Вчера, 21:02
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЕвгений МихайловАндрей Сибига
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала