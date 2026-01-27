Эксперт рассказал о краеугольном камне в диалоге России и Украины

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В переговорном треке между Россией и Украиной есть краеугольный камень помимо вопроса уступок территорий - для Владимира Зеленского важнее всего гарантии личной безопасности, выразил мнение в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения вопроса территорий и Запорожской атомной электростанции.
"В переговорном треке между Россией и Украиной есть краеугольный на мой взгляд камень помимо уступок территорий. Для Зеленского главное — это гарантии личной безопасности для себя и своего ближайшего окружения. На данный момент ему на этот счёт абсолютных гарантий не даёт никто. В случае подписания мирного договора он как носитель весьма компрометирующей информации в отношении как европейских элит, так и американских ... с которыми он частности распиливал финансовую поддержку режиму - очень опасный свидетель", - отметил собеседник агентства.
По его словам, сейчас Зеленского загнали в угол.
"Если подпишет договор и без кулуарных гарантий - он не то, что лишится политического будущего, но и спустя некоторое время вполне может быть ликвидирован третьими силами. А если не пойдёт на договоренности, то в принципе даже те гарантии, которые ему сейчас обещают, не имеют смысла, и Россия решит вопрос военным путём при котором за жизнь Зеленского и окружения никто не даст ни копейки", - подытожил Михайлов.
В субботу, 25 января, завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.