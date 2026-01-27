Эксперт рассказал о краеугольном камне в диалоге России и Украины

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В переговорном треке между Россией и Украиной есть краеугольный камень помимо вопроса уступок территорий - для Владимира Зеленского важнее всего гарантии личной безопасности, выразил мнение в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

"В переговорном треке между Россией и Украиной есть краеугольный на мой взгляд камень помимо уступок территорий. Для Зеленского главное — это гарантии личной безопасности для себя и своего ближайшего окружения. На данный момент ему на этот счёт абсолютных гарантий не даёт никто. В случае подписания мирного договора он как носитель весьма компрометирующей информации в отношении как европейских элит, так и американских ... с которыми он частности распиливал финансовую поддержку режиму - очень опасный свидетель", - отметил собеседник агентства.