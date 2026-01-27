Рейтинг@Mail.ru
17:41 27.01.2026
В Тверской области двое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
В Тверской области двое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

В Тверской области 2 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом и легковушкой

БЕЛГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Двое детей пострадали в Тверской области в аварии, которую спровоцировал водитель легкового автомобиля, не пропустивший школьный автобус, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, авария случилась во вторник около 13.00 мск на улице Пролетарской в Бежецке Тверской области: 59-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat на перекрестке не уступил дорогу школьному автобусу марки "Газель Next" под управлением 63-летнего водителя.
«
"В результате ДТП двое детей, пассажиры а/м "Газель Next", обратились за медицинской помощью. На момент ДТП дети были пристегнуты ремнями безопасности", - говорится в Telegram-канале региональной ГАИ.
