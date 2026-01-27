Рейтинг@Mail.ru
04:49 27.01.2026
Ветеран из США объяснил значение дня памяти жертв Холокоста
Ветеран из США объяснил значение дня памяти жертв Холокоста
Международный день памяти жертв Холокоста служит напоминанием о том, к чему приводит ненависть и какой высокой может быть ее цена, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 27.01.2026
В мире, США, Германия, Вроцлав
ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Международный день памяти жертв Холокоста служит напоминанием о том, к чему приводит ненависть и какой высокой может быть ее цена, заявил в интервью РИА Новости ветеран Второй мировой войны из США, полковник в отставке Фрэнк Кон, который в молодости сам пережил Холокост.
"Этот день должен служить напоминанием о том, к чему ведет ненависть. Фашисты убили не только 6 миллионов евреев, но и миллионы других людей", - сказал Кон.
Заключенные концлагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Очевидица Холокоста призвала благодарить тех, кто спасал детей
24 января, 05:58
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили узников концлагеря Освенцим.
Кон считает, что мир может столкнуться с новым Холокостом. По его словам, "есть очень тревожное сходство между нынешней ситуацией и тем, что происходило в Германии в 1930-1940-е годы".
Ветеран подчеркнул, что носители идеологии ненависти никогда не изменят своего мнения. Однако, по его убеждению, важно, чтобы те, кто их слушает, могли отделить правду от лжи.
Кон родился в 1925 году в еврейской семье в тогда германском городе Бреслау (ныне польский Вроцлав). В 1938 году ему вместе с родителями удалось бежать от фашистов и переехать в США. Спустя семь лет, в 1945 году, он вернулся на родину как американский солдат-освободитель. Однако многие из его родных, не сумевших скрыться от нацистов, погибли.
В апреле 1945 года Кон стал одним из американских солдат, которые встретились с советскими войсками на берегу реки Эльба в Германии.
600 свечей в форме звезды Давида, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста. Йоркский собор, Великобритания - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Международный день памяти жертв Холокоста
Вчера, 21:09
 
