Ветеран из США объяснил значение дня памяти жертв Холокоста

Международный день памяти жертв Холокоста служит напоминанием о том, к чему приводит ненависть и какой высокой может быть ее цена, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 27.01.2026
Фрэнк Кон: день памяти жертв Холокоста напоминает, к чему ведет ненависть
ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Международный день памяти жертв Холокоста служит напоминанием о том, к чему приводит ненависть и какой высокой может быть ее цена, заявил в интервью РИА Новости ветеран Второй мировой войны из США, полковник в отставке Фрэнк Кон, который в молодости сам пережил Холокост.
"Этот день должен служить напоминанием о том, к чему ведет ненависть. Фашисты убили не только 6 миллионов евреев, но и миллионы других людей", - сказал Кон.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили узников концлагеря Освенцим.
Кон считает, что мир может столкнуться с новым Холокостом. По его словам, "есть очень тревожное сходство между нынешней ситуацией и тем, что происходило в Германии
в 1930-1940-е годы".
Ветеран подчеркнул, что носители идеологии ненависти никогда не изменят своего мнения. Однако, по его убеждению, важно, чтобы те, кто их слушает, могли отделить правду от лжи.
Кон родился в 1925 году в еврейской семье в тогда германском городе Бреслау (ныне польский Вроцлав
). В 1938 году ему вместе с родителями удалось бежать от фашистов и переехать в США
. Спустя семь лет, в 1945 году, он вернулся на родину как американский солдат-освободитель. Однако многие из его родных, не сумевших скрыться от нацистов, погибли.
В апреле 1945 года Кон стал одним из американских солдат, которые встретились с советскими войсками на берегу реки Эльба в Германии.