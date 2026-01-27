Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура назвала дату слушания дела о нападении украинца в Амстердаме
20:14 27.01.2026
Прокуратура назвала дату слушания дела о нападении украинца в Амстердаме
Прокуратура назвала дату слушания дела о нападении украинца в Амстердаме - РИА Новости, 27.01.2026
Прокуратура назвала дату слушания дела о нападении украинца в Амстердаме
Следующее досудебное слушание по делу украинца, напавшего с ножом на людей в центре Амстердама, состоится 15 апреля, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 27.01.2026
Прокуратура назвала дату слушания дела о нападении украинца в Амстердаме

РИА Новости: слушание по делу о нападении украинца в Амстердаме будет в апреле

ГААГА, 27 янв - РИА Новости. Следующее досудебное слушание по делу украинца, напавшего с ножом на людей в центре Амстердама, состоится 15 апреля, сообщил РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Эверт Бурстра.
Окружной суд Амстердама провел во вторник четвертое предварительное слушание по делу гражданина Украины, подозреваемого в нападении с ножом на людей в центре столицы.
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Турции украинец получил длительный срок за убийство грабителей
17 ноября 2025, 23:02
"Следующее слушание назначено на 15 апреля 2026 года", - сказал агентству Бурстра по итогам слушания.
По его словам, это вновь будет досудебное заседание, слушание дела по существу пока не назначено.
Представитель прокуратуры отметил, что подозреваемый пока не дал никаких объяснений относительно своих мотивов, поэтому расследование продолжается.
"Психологическая и психиатрическая экспертиза, проводимая Нидерландским институтом судебной психиатрии и психологии (NIFP), продолжается", - сообщил Бурстра.
В ходе слушания во вторник представитель прокуратуры рассказал, что полиция обнаружила паспорт, удостоверение личности и кредитную карту 30-летнего Романа Д. из Украины в номере отеля в Амстердаме, в котором он останавливался в марте 2025 года.
Двадцать седьмого марта 2025 года мужчина напал с ножом на прохожих недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек были ранены. Подозреваемый был задержан, им оказался 30-летний гражданин Украины. Прокуратура Нидерландов объявила, что нападавший мог иметь террористический умысел.
Нидерландская телерадиокорпорация NOS 10 июня отметила, что мужчина по имени Роман Д., который напал на прохожих с ножом в центре Амстердама, оказался военнослужащим украинской армии, дезертировавшим в январе, он мечтал оказаться в европейской тюрьме. Прокуратура Амстердама 16 июня 2025 года заявила РИА Новости, что не подтверждает эту информацию, так как расследование продолжается.
В июле прокуратура Нидерландов пришла к выводу, что украинец имел заранее подготовленный план нападения, улики указывают на преднамеренность его действий.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В Варшаве в аэропорту задержали украинца с глушилкой радиочастот
1 января, 16:31
 
