Суд начал рассмотрение дела бывшего ректора ПсковГУ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Псковский городской суд приступил к рассмотрению по существу дела бывшего ректора Псковского госуниверситета (ПсковГУ) Натальи Ильиной, обвиняемой в мошенничестве и превышении полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
"В Псковском городском суде начался судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего ректора Псков ГУ. Органом следствия Ильиной предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения), а также по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение действий, явно выходящих за пределы ее полномочий и повлёкших нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства, из корыстной или иной личной заинтересованности)", - говорится в сообщении.
Ранее областная прокуратура сообщала, что Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, по версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.
20 мая 2025, 21:13