Суд начал рассмотрение дела бывшего ректора ПсковГУ - 27.01.2026
15:11 27.01.2026
Суд начал рассмотрение дела бывшего ректора ПсковГУ
Суд начал рассмотрение дела бывшего ректора ПсковГУ
Псковский городской суд приступил к рассмотрению по существу дела бывшего ректора Псковского госуниверситета (ПсковГУ) Натальи Ильиной, обвиняемой в...
происшествия
россия
псковская область
наталья ильина
россия
псковская область
происшествия, россия, псковская область, наталья ильина
Происшествия, Россия, Псковская область, Наталья Ильина
Суд начал рассмотрение дела бывшего ректора ПсковГУ

Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Псковский городской суд приступил к рассмотрению по существу дела бывшего ректора Псковского госуниверситета (ПсковГУ) Натальи Ильиной, обвиняемой в мошенничестве и превышении полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
"В Псковском городском суде начался судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего ректора Псков ГУ. Органом следствия Ильиной предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения), а также по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение действий, явно выходящих за пределы ее полномочий и повлёкших нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства, из корыстной или иной личной заинтересованности)", - говорится в сообщении.
Ранее областная прокуратура сообщала, что Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, по версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.
Бывший ректор ПсковГУ стала фигурантом еще одного дела
Бывший ректор ПсковГУ стала фигурантом еще одного дела
20 мая 2025, 21:13
 
Происшествия Россия Псковская область Наталья Ильина
 
 
