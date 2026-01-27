Рейтинг@Mail.ru
05:09 27.01.2026
Царнаеву окончательно отказали в смене судьи по делу о теракте в Бостоне
Царнаеву окончательно отказали в смене судьи по делу о теракте в Бостоне
Апелляционный суд США первого округа отклонил финальную петицию осужденного за теракт на Бостонском марафоне Джохара Царнаева, который пытался оспорить отказ в... РИА Новости, 27.01.2026
Царнаеву окончательно отказали в смене судьи по делу о теракте в Бостоне

США окончательно отказали Царнаеву в смене судьи по делу о теракте в Бостоне

Джохар Царнаев (справа)
Джохар Царнаев (справа) - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / The Lowell Sun & Robin Young, File
Джохар Царнаев (справа). Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Апелляционный суд США первого округа отклонил финальную петицию осужденного за теракт на Бостонском марафоне Джохара Царнаева, который пытался оспорить отказ в отводе судьи, приговорившего его к смертной казни, выяснило РИА Новости из судебного приказа.
Ранее, в июле 2025 года, апелляционный суд уже отказал защите Царнаева в требовании об отводе судьи. После этого защита подала ходатайство о пересмотре решения в полном составе суда. В декабре это ходатайство было отклонено, выяснило РИА Новости.
Роберт Сафарян* во время оглашения приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Осужденный за теракт Сафарян* десять лет не платил алименты
25 января, 17:27
25 января, 17:27
"Петиция о повторном рассмотрении была отклонена коллегией судей, а также не получила поддержки большинства судей при рассмотрении дела в расширенном составе", - говорится в последнем судебном приказе.
Защита Царнаева добивалась смены судьи Джорджа О'Тула, утверждая, что тот ранее публично высказывался о справедливости процесса и поэтому не должен рассматривать вопрос о возможной предвзятости присяжных по делу.
В 2024 году апелляционный суд в США вернул дело Царнаева в суд нижестоящей инстанции, что может повлечь пересмотр смертной казни. Царнаев обжаловал приговор по четырем пунктам, один из которых - о предвзятости двух присяжных по его делу.
Царнаева приговорили к смертной казни в 2015 году за организацию теракта на Бостонском марафоне в апреле 2013 года. В результате взрывов погибли три человека, более 260 получили ранения.
Ахмаджон Курбонов* перед оглашением приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Суд назначил сроки до 25 лет обвиняемым в теракте, где погиб Кириллов
21 января, 15:54
21 января, 15:54
 
