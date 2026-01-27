Царнаеву окончательно отказали в смене судьи по делу о теракте в Бостоне

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Апелляционный суд США первого округа отклонил финальную петицию осужденного за теракт на Бостонском марафоне Джохара Царнаева, который пытался оспорить отказ в отводе судьи, приговорившего его к смертной казни, выяснило РИА Новости из судебного приказа.

Ранее, в июле 2025 года, апелляционный суд уже отказал защите Царнаева в требовании об отводе судьи. После этого защита подала ходатайство о пересмотре решения в полном составе суда. В декабре это ходатайство было отклонено, выяснило РИА Новости.

"Петиция о повторном рассмотрении была отклонена коллегией судей, а также не получила поддержки большинства судей при рассмотрении дела в расширенном составе", - говорится в последнем судебном приказе.

Защита Царнаева добивалась смены судьи Джорджа О'Тула, утверждая, что тот ранее публично высказывался о справедливости процесса и поэтому не должен рассматривать вопрос о возможной предвзятости присяжных по делу.

В 2024 году апелляционный суд в США вернул дело Царнаева в суд нижестоящей инстанции, что может повлечь пересмотр смертной казни. Царнаев обжаловал приговор по четырем пунктам, один из которых - о предвзятости двух присяжных по его делу.