https://ria.ru/20260127/delo-2070455854.html
Царнаеву окончательно отказали в смене судьи по делу о теракте в Бостоне
Царнаеву окончательно отказали в смене судьи по делу о теракте в Бостоне - РИА Новости, 27.01.2026
Царнаеву окончательно отказали в смене судьи по делу о теракте в Бостоне
Апелляционный суд США первого округа отклонил финальную петицию осужденного за теракт на Бостонском марафоне Джохара Царнаева, который пытался оспорить отказ в... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T05:09:00+03:00
2026-01-27T05:09:00+03:00
2026-01-27T05:09:00+03:00
в мире
бостон
сша
джохар царнаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101617/08/1016170809_0:108:1430:912_1920x0_80_0_0_ff237293430298bbeb63f7a9dff9c422.jpg
https://ria.ru/20260125/sud-2070195045.html
https://ria.ru/20260121/sud-2069338281.html
бостон
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101617/08/1016170809_35:0:1395:1020_1920x0_80_0_0_ac9131707172015254ddf9e3c3c89039.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бостон, сша, джохар царнаев
В мире, Бостон, США, Джохар Царнаев
Царнаеву окончательно отказали в смене судьи по делу о теракте в Бостоне
США окончательно отказали Царнаеву в смене судьи по делу о теракте в Бостоне
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Апелляционный суд США первого округа отклонил финальную петицию осужденного за теракт на Бостонском марафоне Джохара Царнаева, который пытался оспорить отказ в отводе судьи, приговорившего его к смертной казни, выяснило РИА Новости из судебного приказа.
Ранее, в июле 2025 года, апелляционный суд уже отказал защите Царнаева в требовании об отводе судьи. После этого защита подала ходатайство о пересмотре решения в полном составе суда. В декабре это ходатайство было отклонено, выяснило РИА Новости.
"Петиция о повторном рассмотрении была отклонена коллегией судей, а также не получила поддержки большинства судей при рассмотрении дела в расширенном составе", - говорится в последнем судебном приказе.
Защита Царнаева
добивалась смены судьи Джорджа О'Тула, утверждая, что тот ранее публично высказывался о справедливости процесса и поэтому не должен рассматривать вопрос о возможной предвзятости присяжных по делу.
В 2024 году апелляционный суд в США
вернул дело Царнаева в суд нижестоящей инстанции, что может повлечь пересмотр смертной казни. Царнаев обжаловал приговор по четырем пунктам, один из которых - о предвзятости двух присяжных по его делу.
Царнаева приговорили к смертной казни в 2015 году за организацию теракта на Бостонском марафоне в апреле 2013 года. В результате взрывов погибли три человека, более 260 получили ранения.