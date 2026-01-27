Рейтинг@Mail.ru
ЦБ отметил сокращение дефицита кадров в России в IV квартале - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
00:33 27.01.2026 (обновлено: 00:43 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/defitsit-2070442899.html
ЦБ отметил сокращение дефицита кадров в России в IV квартале
ЦБ отметил сокращение дефицита кадров в России в IV квартале - РИА Новости, 27.01.2026
ЦБ отметил сокращение дефицита кадров в России в IV квартале
Кадровый дефицит в России в четвертом квартале 2025 года продолжал понемногу снижаться, однако обеспеченность трудовыми ресурсами остается значительно ниже... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T00:33:00+03:00
2026-01-27T00:43:00+03:00
хорошие новости
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4348ebd237ff5bd83e5d815298bc682a.jpg
https://ria.ru/20260118/rsppy-2068585671.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_171eefe8b395b691f655f58d6fe6555a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Хорошие новости, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ отметил сокращение дефицита кадров в России в IV квартале

ЦБ: дефицит кадров в России в IV квартале продолжал постепенно сокращаться

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Кадровый дефицит в России в четвертом квартале 2025 года продолжал понемногу снижаться, однако обеспеченность трудовыми ресурсами остается значительно ниже уровня, наблюдавшегося до 2022 года, отмечается в аналитическом обзоре Банка России "Мониторинг предприятий".
«

""Дефицит кадров в четвертом квартале продолжал постепенно сокращаться, однако обеспеченность работниками все еще остается крайне низкой по сравнению с периодом до 2022 года. Ожидания компаний по найму на первый квартал 2026 года при сохранении положительного баланса ответов стали наиболее умеренными с третьего квартала 2022 года", – говорится в документах регулятора.

Подчеркивается, что наиболее значительный дефицит кадров сохраняется в сферe сельского хозяйства и обрабатывающих отраслей.
Согласно данным ЦБ, в условиях нестабильной ситуации на рынке труда предприятия намерены в первом квартале 2026 года увеличить заработную плату в среднем на 2,8% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года.
"При этом половина предприятий не планирует увеличение зарплаты в первом квартале 2026 года", – сообщил регулятор.
Президент РСПП Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Шохин назвал способ победить кадровый голод в России
18 января, 10:14
 
Хорошие новостиЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала