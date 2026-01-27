https://ria.ru/20260127/defitsit-2070442899.html
ЦБ отметил сокращение дефицита кадров в России в IV квартале
россия
ЦБ отметил сокращение дефицита кадров в России в IV квартале
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Кадровый дефицит в России в четвертом квартале 2025 года продолжал понемногу снижаться, однако обеспеченность трудовыми ресурсами остается значительно ниже уровня, наблюдавшегося до 2022 года, отмечается в аналитическом обзоре Банка России "Мониторинг предприятий".
""Дефицит кадров в четвертом квартале продолжал постепенно сокращаться, однако обеспеченность работниками все еще остается крайне низкой по сравнению с периодом до 2022 года. Ожидания компаний по найму на первый квартал 2026 года при сохранении положительного баланса ответов стали наиболее умеренными с третьего квартала 2022 года", – говорится в документах регулятора.
Подчеркивается, что наиболее значительный дефицит кадров сохраняется в сферe сельского хозяйства и обрабатывающих отраслей.
Согласно данным ЦБ, в условиях нестабильной ситуации на рынке труда предприятия намерены в первом квартале 2026 года увеличить заработную плату в среднем на 2,8% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года.
"При этом половина предприятий не планирует увеличение зарплаты в первом квартале 2026 года", – сообщил регулятор.