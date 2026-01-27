Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области сняли режим ЧС
21:57 27.01.2026 (обновлено: 01:03 28.01.2026)
В Мурманской области сняли режим ЧС
В Мурманской области решено отменить режим чрезвычайной ситуации, который был введен из-за аварии на линии электропередачи. Однако режим повышенной готовности... РИА Новости, 28.01.2026
2026
мурманская область, мурманск, андрей чибис, происшествия, североморск
МУРМАНСК, 27 янв - РИА Новости. В Мурманской области решено отменить режим чрезвычайной ситуации, который был введен из-за аварии на линии электропередачи. Однако режим повышенной готовности все еще остается в силе, об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.
"Режим чрезвычайной ситуации снят, продолжаем работу в режиме повышенной готовности до полного окончания работ по установке и введению в строй постоянных опор", - написал Чибис в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что электроснабжение в Мурманске и Североморске полностью восстановлено, остались лишь отдельные настройки, а диспетчерские службы функционируют в усиленном режиме.
Глава региона добавил, что подключение уличного освещения в Мурманске и Североморске будет полностью завершено к среде.
Некоторые образовательные учреждения продолжат занятия дистанционно, что связано с необходимостью проведения дополнительных подготовительных мероприятий к учебному процессу. Также в штатный режим возвращается работа общественного транспорта, который будет курсировать по привычным маршрутам.
Чибис сообщил, что работы по установке основных опор продолжаются: четыре уже доставлены с использованием вертолета и вездехода, а еще одну планируют привезти в среду.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Чибис назвал главный ущерб от аварии на ЛЭП в Мурманской области
26 января, 14:10
 
Мурманская область Мурманск Андрей Чибис Происшествия Североморск
 
 
