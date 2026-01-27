В Мурманской области сняли режим ЧС

Глава региона добавил, что подключение уличного освещения в Мурманске и Североморске будет полностью завершено к среде.

Некоторые образовательные учреждения продолжат занятия дистанционно, что связано с необходимостью проведения дополнительных подготовительных мероприятий к учебному процессу. Также в штатный режим возвращается работа общественного транспорта, который будет курсировать по привычным маршрутам.