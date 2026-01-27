https://ria.ru/20260127/chp-2070660638.html
Житель Брянской области пострадал при атаке дронов-камикадзе
Житель Брянской области пострадал при атаке дронов-камикадзе
Житель Брянской области пострадал при атаке дронов-камикадзе
Мирный житель пострадал в результате атаки дронов-камикадзе на деревню Горицы Погарского района Брянской области, он госпитализирован, сообщает губернатор... РИА Новости, 27.01.2026
Житель Брянской области пострадал при атаке дронов-камикадзе
Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на Брянскую область