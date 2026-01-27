Рейтинг@Mail.ru
Житель Брянской области пострадал при атаке дронов-камикадзе - РИА Новости, 27.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:56 27.01.2026
Житель Брянской области пострадал при атаке дронов-камикадзе
Житель Брянской области пострадал при атаке дронов-камикадзе - РИА Новости, 27.01.2026
Житель Брянской области пострадал при атаке дронов-камикадзе
Мирный житель пострадал в результате атаки дронов-камикадзе на деревню Горицы Погарского района Брянской области, он госпитализирован, сообщает губернатор... РИА Новости, 27.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
погарский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
погарский район
брянская область
2026
происшествия, погарский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Погарский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Житель Брянской области пострадал при атаке дронов-камикадзе

Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на Брянскую область

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки дронов-камикадзе на деревню Горицы Погарского района Брянской области, он госпитализирован, сообщает губернатор Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали дронами-камикадзе деревню Горицы Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель", - написал Богомаз в Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавший госпитализирован.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПогарский районБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
