ДНК экс-главы Сургута нашли на вещдоках по делу бывшего замгубернатора ХМАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв - РИА Новости. При обыске у бывшего заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова, обвиняемого во взяточничестве и превышении полномочий, на вещественных доказательствах было найдено ДНК бывшего мэра Сургута Андрея Филатова, информацию об этом подтвердил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Да, это одно из доказательств по уголовному делу" - сообщил собеседник агентства.

По данным СМИ, речь идет о резинке, которой были обмотаны купюры, найденные в доме Шипилова.

Шипилов был задержан 14 февраля 2025 года. Арест экс-замгубернатора продлевали, однако позднее апелляционный суд удовлетворил жалобу его защитника, и экс-замгубернатора выпустили из СИЗО под домашний арест. Позднее локацию домашнего ареста ему сменили с Ханты-Мансийска на Сургут . Сейчас его дело рассматривает по существу суд Сургута.

Вменяют ему две уголовные статьи: получение взятки в особо крупном размере и превышение полномочий. По версии следствия, с 2023 по 2024 год фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллионов рублей от лица, представляющего интересы коммерческой управляющей компании, за общее покровительство указанной организации.

Что касается экс-мэра Сургута Филатова , то он находится под следствием. Нижневартовский городской суд 5 ноября 2024 года арестовал его по уголовному делу о коммерческом подкупе, уже в декабре Филатову смягчили меру пресечения на домашний арест, которую потом только продлевали, а в октябре 2025 года ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий.