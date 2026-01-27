Рейтинг@Mail.ru
ДНК экс-главы Сургута нашли на вещдоках по делу бывшего замгубернатора ХМАО - РИА Новости, 27.01.2026
17:12 27.01.2026
ДНК экс-главы Сургута нашли на вещдоках по делу бывшего замгубернатора ХМАО
ДНК экс-главы Сургута нашли на вещдоках по делу бывшего замгубернатора ХМАО
При обыске у бывшего заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова, обвиняемого во взяточничестве и превышении полномочий, на вещественных доказательствах было... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T17:12:00+03:00
2026-01-27T17:12:00+03:00
происшествия
сургут
ханты-мансийск
россия
андрей филатов
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
сургут
ханты-мансийск
россия
происшествия, сургут, ханты-мансийск, россия, андрей филатов, следственный комитет россии (ск рф), единая россия
Происшествия, Сургут, Ханты-Мансийск, Россия, Андрей Филатов, Следственный комитет России (СК РФ), Единая Россия
ДНК экс-главы Сургута нашли на вещдоках по делу бывшего замгубернатора ХМАО

РИА Новости: ДНК Филатова нашли на вещдоках по делу бывшего замгубернатора ХМАО

© Фото : Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыАлексей Шипилов
Алексей Шипилов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Алексей Шипилов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв - РИА Новости. При обыске у бывшего заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова, обвиняемого во взяточничестве и превышении полномочий, на вещественных доказательствах было найдено ДНК бывшего мэра Сургута Андрея Филатова, информацию об этом подтвердил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Да, это одно из доказательств по уголовному делу" - сообщил собеседник агентства.
По данным СМИ, речь идет о резинке, которой были обмотаны купюры, найденные в доме Шипилова.
Шипилов был задержан 14 февраля 2025 года. Арест экс-замгубернатора продлевали, однако позднее апелляционный суд удовлетворил жалобу его защитника, и экс-замгубернатора выпустили из СИЗО под домашний арест. Позднее локацию домашнего ареста ему сменили с Ханты-Мансийска на Сургут. Сейчас его дело рассматривает по существу суд Сургута.
Вменяют ему две уголовные статьи: получение взятки в особо крупном размере и превышение полномочий. По версии следствия, с 2023 по 2024 год фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллионов рублей от лица, представляющего интересы коммерческой управляющей компании, за общее покровительство указанной организации.
Что касается экс-мэра Сургута Филатова, то он находится под следствием. Нижневартовский городской суд 5 ноября 2024 года арестовал его по уголовному делу о коммерческом подкупе, уже в декабре Филатову смягчили меру пресечения на домашний арест, которую потом только продлевали, а в октябре 2025 года ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий.
В окружном управлении СК РФ добавляли, что учредитель и руководитель одной из компаний при содействии Филатова получали от подрядчиков, обслуживающих многоквартирные дома в Нижневартовске, деньги за возможность заключения договоров и их пролонгацию. Дела о коммерческом подкупе и посредничестве в нем были возбуждены против пяти человек. Расследование продолжается.
Членство обоих экс-чиновников в партии "Единая Россия" приостановлено.
В Петербурге полиция провела обыски по делу о взятках
21 января, 23:13
 
ПроисшествияСургутХанты-МансийскРоссияАндрей ФилатовСледственный комитет России (СК РФ)Единая Россия
 
 
