Троих подростков сняли со льдины в Калининграде
15:55 27.01.2026 (обновлено: 16:01 27.01.2026)
Троих подростков сняли со льдины в Калининграде
происшествия
калининград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© МЧС Калининградской области/ВКонтактеПодросток на озере в парке Южном в Калининграде
КАЛИНИНГРАД, 27 янв – РИА Новости. Троих подростков сняли со льдины на озере в Калининграде, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС РФ.
По информации ведомства, трое несовершеннолетних решили прогуляться по льду озера в парке Южном в Калининграде. Отойдя от берега, они обнаружили, что лед трещит под ногами, и стали звать на помощь.
"Очевидцы сообщили о происшествии в экстренные службы. Прибывшие на место городские спасатели и пожарные МЧС России доставили горе-путешественников на берег и передали медикам для осмотра. Здоровью спасённых ничто не угрожает", - говорится в Telegram-канале регионального ГУМЧС.
Отмечается, что история закончилась благополучно благодаря неравнодушным калининградцам и оперативности пожарных и спасателей.
Эвакуация рыбаков с льдины на Новосибирском водохранилище - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
На Новосибирском водохранилище оторвало льдину с 13 рыбаками
23 ноября 2025, 15:04
 
