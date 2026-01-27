https://ria.ru/20260127/chp-2070577407.html
Троих подростков сняли со льдины в Калининграде
Троих подростков сняли со льдины на озере в Калининграде, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС РФ. РИА Новости, 27.01.2026
КАЛИНИНГРАД, 27 янв – РИА Новости. Троих подростков сняли со льдины на озере в Калининграде, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС РФ.
По информации ведомства, трое несовершеннолетних решили прогуляться по льду озера в парке Южном в Калининграде. Отойдя от берега, они обнаружили, что лед трещит под ногами, и стали звать на помощь.
"Очевидцы сообщили о происшествии в экстренные службы. Прибывшие на место городские спасатели и пожарные МЧС России доставили горе-путешественников на берег и передали медикам для осмотра. Здоровью спасённых ничто не угрожает", - говорится в Telegram-канале регионального ГУМЧС.
Отмечается, что история закончилась благополучно благодаря неравнодушным калининградцам и оперативности пожарных и спасателей.