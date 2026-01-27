В Мытищах сотрудник банка похитил у пенсионерки более миллиона рублей

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сотрудник банка похитил у пожилой клиентки более 1 миллиона рублей в отделении банка в Мытищах, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурант заключен под стражу, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
В полицию в Мытищах обратилась 71-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.
"Установлено, что пожилая женщина посетила местное отделение банка, где один из сотрудников, завладев при исполнении служебных обязанностей ее персональными данными, осуществил перевод денежных средств со счета пенсионерки по номеру телефона на свое имя", - сказала Петрова.
Она добавила, что сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника на рабочем месте - им оказался 21-летний житель Москвы.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Фигурант заключен под стражу.
"В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается причастность задержанного к аналогичным эпизодам противоправной деятельности", - заключила Петрова.
