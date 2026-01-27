Рейтинг@Mail.ru
В Мытищах сотрудник банка похитил у пенсионерки более миллиона рублей - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/chp-2070573179.html
В Мытищах сотрудник банка похитил у пенсионерки более миллиона рублей
В Мытищах сотрудник банка похитил у пенсионерки более миллиона рублей - РИА Новости, 27.01.2026
В Мытищах сотрудник банка похитил у пенсионерки более миллиона рублей
Сотрудник банка похитил у пожилой клиентки более 1 миллиона рублей в отделении банка в Мытищах, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурант заключен под РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T15:43:00+03:00
2026-01-27T15:43:00+03:00
происшествия
мытищи
москва
россия
татьяна петрова
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
https://ria.ru/20251206/moshenniki-2060305404.html
мытищи
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мытищи, москва, россия, татьяна петрова, дело о квартире долиной
Происшествия, Мытищи, Москва, Россия, Татьяна Петрова, Дело о квартире Долиной
В Мытищах сотрудник банка похитил у пенсионерки более миллиона рублей

В Мытищах сотрудник банка похитил у пожилой клиентки более млн руб

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сотрудник банка похитил у пожилой клиентки более 1 миллиона рублей в отделении банка в Мытищах, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурант заключен под стражу, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
В полицию в Мытищах обратилась 71-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.
"Установлено, что пожилая женщина посетила местное отделение банка, где один из сотрудников, завладев при исполнении служебных обязанностей ее персональными данными, осуществил перевод денежных средств со счета пенсионерки по номеру телефона на свое имя", - сказала Петрова.
Она добавила, что сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника на рабочем месте - им оказался 21-летний житель Москвы.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Фигурант заключен под стражу.
"В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается причастность задержанного к аналогичным эпизодам противоправной деятельности", - заключила Петрова.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Телефонные мошенники украли у москвича 48 миллионов рублей
6 декабря 2025, 14:17
 
ПроисшествияМытищиМоскваРоссияТатьяна ПетроваДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала