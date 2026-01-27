В Мытищах сотрудник банка похитил у пенсионерки более миллиона рублей

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сотрудник банка похитил у пожилой клиентки более 1 миллиона рублей в отделении банка в Мытищах, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурант заключен под стражу, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.