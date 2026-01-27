Рейтинг@Mail.ru
Представитель туроператора опроверг депортацию российских туристов из Чили - РИА Новости, 27.01.2026
Туризм
 
21:15 27.01.2026
Представитель туроператора опроверг депортацию российских туристов из Чили
Представитель туроператора опроверг депортацию российских туристов из Чили

РИА Новости: туроператор опроверг данные о депортации туристов из РФ из Чили

© РИА Новости / Александр СоловскийПатагония
Патагония - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Александр Соловский
Патагония. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Представитель туроператора Sledext сообщил РИА Новости, что распространившаяся в СМИ и соцсетях информация о депортации россиян из Чили за нарушение природоохранного законодательства не соответствует действительности.
Ранее телеканал T13 сообщил, что власти Чили подтвердили аннулирование виз и подготовку к депортации российских туристов, катавшихся на гидроциклах в природоохранной зоне Патагонии.
"Русские участники (тура – ред.) уехали сегодня с утра без каких бы то ни было депортаций и проблем", - сообщил собеседник агентства, напомнив, что в Чили для россиян действует безвизовый режим.
Он подчеркнул, что в составе группы, проводившей разведывательную поездку по реке Футалеуфу на гидроциклах, помимо троих россиян были также три американца, турок, бразилец и три чилийца. Американцы покинули Чили днем ранее.
Представитель Sledext признал факт прохождения природоохранительной зоны, отметив, что туристами не нанесено никакого вреда местной флоре и фауне. Также он подчеркнул, что новые правила вступили в действие за несколько дней до экспедиции, и выразил готовность выплатить предусмотренный законодательством штраф.
Одновременно с этим собеседник агентства сообщил, что местные жители и активисты-экологи, спровоцировавшие общественный резонанс в Чили вокруг этой ситуации, уничтожили два гидроцикла. Их участники экспедиции не смогли сразу вынуть из воды в конце маршрута, где их остановила полиция, и оставили транспортные средства на ночь на берегу Футалеуфу. По словам представителя туроператора, местные, выступающие против туризма, также повредили его автомобиль.
"Мы с утра приехали забирать оставшуюся технику и обнаружили, что местные ее просто разбили камнями, порвали сиденья, залили воду в бензобак. Два гидроцикла у нас полностью уничтожили. Показали нам, что просто штрафами вы тут не отделаетесь… На машине у нас колеса прокололи, стекло заднее выбили", - рассказал он.
Представитель Sledext сообщил, что подал заявление в полицию по поводу нанесения материального ущерба, а также отметил, что с адвокатами обсуждает вопрос подачи иска на чилийские медиа, распространявшие клеветническую информацию о деятельности туроператора и ситуации с интернациональной группой туристов, в состав которой входили не только российские граждане.
