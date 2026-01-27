https://ria.ru/20260127/chevron-2070658696.html
Chevron хочет улучшить условия перед покупкой доли "Лукойла", пишет Reuters
Chevron хочет улучшить условия перед покупкой доли "Лукойла", пишет Reuters - РИА Новости, 27.01.2026
Chevron хочет улучшить условия перед покупкой доли "Лукойла", пишет Reuters
Американский нефтегазовый гигант Chevron пытается добиться от Ирака улучшения условий перед приобретением доли "Лукойла" в проекте "Западная Курна-2", сообщило... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T23:31:00+03:00
2026-01-27T23:31:00+03:00
2026-01-27T23:32:00+03:00
в мире
ирак
сша
лукойл
chevron
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843392183_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_b16c651bce235638a414f286f7ca2563.jpg
https://ria.ru/20260107/ft-2066703132.html
https://ria.ru/20251204/neft-2059577411.html
https://ria.ru/20260114/lukoyl-2067933169.html
ирак
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843392183_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02d0666ca878cb20d8772829395eb6e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, сша, лукойл, chevron
В мире, Ирак, США, ЛУКОЙЛ, Chevron
Chevron хочет улучшить условия перед покупкой доли "Лукойла", пишет Reuters
Reuters: Chevron хочет, чтобы Ирак повысил доходность Западной Курны-2
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Американский нефтегазовый гигант Chevron пытается добиться от Ирака улучшения условий перед приобретением доли "Лукойла" в проекте "Западная Курна-2", сообщило агентство Рейтер
со ссылкой на источники.
"Chevron
требует от Ирака
повысить доходность гигантского нефтяного месторождения Западная Курна-2 в качестве условия для покупки проекта у российской компании "Лукойл
", - пишет агентство.
Как указывают собеседники агентства, компания и министерство нефти Ирака ведут переговоры об улучшении условий контракта.
Ранее в январе правительство Ирака передало управление нефтедобычей на месторождении "Западная Курна-2", чьим оператором является "Лукойл", национальной нефтяной компании Basra Oil Company, отвечающей за месторождения на юге страны.
В декабре прошлого года премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани провел встречу с представителями американской энергетической компании Chevron, в ходе которой в том числе обсуждалось ее возможное участие в проекте месторождения "Западная Курна-2" вместо "Лукойла". Как указывает Рейтер со ссылкой на министерство нефти страны, переговоры Ирака с компанией по-прежнему ведутся.
"Переговоры по-прежнему ведутся, многие детали требуют обсуждений", - приводит агентство слова представителя министерства.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Затем США
продлили лицензию на операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH до 17 января. Позднее минфин продлил лицензию на операции с "Лукойл" до 28 февраля.