Chevron хочет улучшить условия перед покупкой доли "Лукойла", пишет Reuters

Ранее в январе правительство Ирака передало управление нефтедобычей на месторождении "Западная Курна-2", чьим оператором является "Лукойл", национальной нефтяной компании Basra Oil Company, отвечающей за месторождения на юге страны.

В декабре прошлого года премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани провел встречу с представителями американской энергетической компании Chevron, в ходе которой в том числе обсуждалось ее возможное участие в проекте месторождения "Западная Курна-2" вместо "Лукойла". Как указывает Рейтер со ссылкой на министерство нефти страны, переговоры Ирака с компанией по-прежнему ведутся.