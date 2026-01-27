Рейтинг@Mail.ru
Chevron хочет улучшить условия перед покупкой доли "Лукойла", пишет Reuters - РИА Новости, 27.01.2026
23:31 27.01.2026 (обновлено: 23:32 27.01.2026)
Chevron хочет улучшить условия перед покупкой доли "Лукойла", пишет Reuters
Американский нефтегазовый гигант Chevron пытается добиться от Ирака улучшения условий перед приобретением доли "Лукойла" в проекте "Западная Курна-2", сообщило... РИА Новости, 27.01.2026
в мире, ирак, сша, лукойл, chevron
В мире, Ирак, США, ЛУКОЙЛ, Chevron
© АГН "Москва" / Артур НовосильцевЛоготип компании "Лукойл"
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Логотип компании "Лукойл". Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Американский нефтегазовый гигант Chevron пытается добиться от Ирака улучшения условий перед приобретением доли "Лукойла" в проекте "Западная Курна-2", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Chevron требует от Ирака повысить доходность гигантского нефтяного месторождения Западная Курна-2 в качестве условия для покупки проекта у российской компании "Лукойл", - пишет агентство.
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
FT: американские компании объединили усилия для покупки активов "Лукойла"
7 января, 08:28
Как указывают собеседники агентства, компания и министерство нефти Ирака ведут переговоры об улучшении условий контракта.
Ранее в январе правительство Ирака передало управление нефтедобычей на месторождении "Западная Курна-2", чьим оператором является "Лукойл", национальной нефтяной компании Basra Oil Company, отвечающей за месторождения на юге страны.
В декабре прошлого года премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани провел встречу с представителями американской энергетической компании Chevron, в ходе которой в том числе обсуждалось ее возможное участие в проекте месторождения "Западная Курна-2" вместо "Лукойла". Как указывает Рейтер со ссылкой на министерство нефти страны, переговоры Ирака с компанией по-прежнему ведутся.
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Ветер с Востока. России пора готовиться к новому вызову
4 декабря 2025, 08:00
"Переговоры по-прежнему ведутся, многие детали требуют обсуждений", - приводит агентство слова представителя министерства.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Затем США продлили лицензию на операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH до 17 января. Позднее минфин продлил лицензию на операции с "Лукойл" до 28 февраля.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Минфин США продлил разрешение на операции с "Лукойлом"
14 января, 22:56
 
