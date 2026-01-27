https://ria.ru/20260127/chelny-2070477314.html
В Набережных Челнах пройдет гашение почтовой марки в честь 400-летия города
В Набережных Челнах пройдет гашение почтовой марки в честь 400-летия города - РИА Новости, 27.01.2026
В Набережных Челнах пройдет гашение почтовой марки в честь 400-летия города
Торжественная церемония специального гашения почтовой марки, выпущенной к 400-летию со дня основания города Набережные Челны, пройдет 29 января, сообщает...
2026-01-27T09:47:00+03:00
2026-01-27T09:47:00+03:00
2026-01-27T09:47:00+03:00
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Торжественная церемония специального гашения почтовой марки, выпущенной к 400-летию со дня основания города Набережные Челны, пройдет 29 января, сообщает пресс-служба правительства Татарстана.
Мероприятие пройдет в ДК "Энергетик" в 17:30. Церемония станет символическим открытием юбилейного года, объединяющего две знаковые даты: 400-летие Набережных Челнов
и 50-летие со дня выпуска первого грузового автомобиля "КамАЗ
".
В церемонии примут участие мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев, генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин
и заместитель директора по коммерческой деятельности УФПС "Татарстан почтасы" АО "Почта России
" Светлана Гришина, первостроители города и автопредприятия.
Участники мероприятия проведут процедуру гашения: на конверты первого дня поставят оттиски специального штемпеля, изготовленного специально для этого события. Штемпели одного дня доступны только в Москве
и Набережных Челнах.
В основе дизайна почтовой марки — узнаваемые символы города: городской герб, монумент "Родина-мать", современный бизнес-центр и панорама города на фоне реки Камы. Номинал: 50 рублей. Общий тираж: 58 500 экземпляров.
Мероприятие завершится памятным фотографированием с первыми погашенными экземплярами юбилейной филателистической продукции. Отметим, что марки уже поступили в почтовое обращение.