Рейтинг@Mail.ru
Часы Судного дня перевели рекордно близко к ядерной полуночи - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
18:29 27.01.2026 (обновлено: 21:22 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/chasy-2070621242.html
Часы Судного дня перевели рекордно близко к ядерной полуночи
Часы Судного дня перевели рекордно близко к ядерной полуночи - РИА Новости, 27.01.2026
Часы Судного дня перевели рекордно близко к ядерной полуночи
Стрелки часов Судного дня перевели рекордно близко к символическому ядерному апокалипсису в мире. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T18:29:00+03:00
2026-01-27T21:22:00+03:00
в мире
наука
ядерное оружие
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070621081_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_8cbf7a280e11a35b8568e6ee22b38b07.jpg
https://ria.ru/20260122/signal-2069623219.html
https://ria.ru/20260127/medvedev-2070530121.html
https://ria.ru/20251229/dogovor-2009779472.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070621081_492:0:3223:2048_1920x0_80_0_0_81902a79e6d435623a80cc7e2351af45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ядерное оружие, сша
В мире, Наука, Ядерное оружие, США
Часы Судного дня перевели рекордно близко к ядерной полуночи

Стрелки часов Судного дня установили на 85 секундах до ядерной полуночи

© REUTERS / Kevin FogartyСтрелки часов Судного дня перевели на 85 секунд до полуночи
Стрелки часов Судного дня перевели на 85 секунд до полуночи - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© REUTERS / Kevin Fogarty
Стрелки часов Судного дня перевели на 85 секунд до полуночи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Стрелки часов Судного дня перевели рекордно близко к символическому ядерному апокалипсису в мире.
"Сейчас до полуночи остается 85 секунд. Это самое близкое положение стрелок часов Судного дня за всю историю", — заявила на мероприятии президент и генеральный директор "Бюллетеня ученых-атомщиков".
Вышка мобильной связи - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Радио Судного дня" передало новый сигнал
22 января, 16:13
Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность геополитической обстановки: полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.
В 2020-м часы впервые показали 100 секунд до ядерной полуночи. В таком же положении стрелки оставались и в следующем году. В 2023-м они рекордно близко подошли метафорической ядерной катастрофе — до нее оставалось 90 секунд. В 2024 году их оставили на той же отметке, а в 2025-м перевели на секунду вперед.
В 2018 и 2019 годах часы находились на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953-м после испытаний водородных бомб в США и СССР.
Самым спокойным стал 1991 год, когда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I). Он был призван уменьшить количество резервных и развернутых ядерных боевых блоков на вооружении стран, а также уменьшить количество их носителей — баллистических ракет, бомбардировщиков-ракетоносцев и подводных лодок.
Дмитрий Медведев на форуме муниципальных депутатов партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В США отреагировали на заявление Медведева о ДСНВ
Вчера, 13:20
Глава российского МИД Сергей Лавров выступал с критикой часов Судного дня. По его словам, с их помощью нагнетают ажиотаж в общественном сознании, когда нужно успокоиться и действовать разумно.
Пятого февраля истекает срок действия договора СНВ-3 между Россией и США. Как ранее объявил Владимир Путин, Россия готова придерживаться ограничений в соответствии с документом еще год после этого. При этом результат будет, только если Штаты ответят взаимностью. По сообщениям СМИ, Дональд Трамп сначала назвал это предложение хорошей идей, однако в январе комментировал предстоящее истечение договора с безразличием. Тем не менее он выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения с участием Китая.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)
29 декабря 2025, 15:32
 
НаукаВ миреЯдерное оружиеСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала