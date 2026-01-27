Часы Судного дня перевели рекордно близко к ядерной полуночи

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Стрелки часов Судного дня Стрелки часов Судного дня перевели рекордно близко к символическому ядерному апокалипсису в мире.

"Сейчас до полуночи остается 85 секунд. Это самое близкое положение стрелок часов Судного дня за всю историю", — заявила на мероприятии президент и генеральный директор "Бюллетеня ученых-атомщиков".

Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность геополитической обстановки: полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.

В 2020-м часы впервые показали 100 секунд до ядерной полуночи. В таком же положении стрелки оставались и в следующем году. В 2023-м они рекордно близко подошли метафорической ядерной катастрофе — до нее оставалось 90 секунд. В 2024 году их оставили на той же отметке, а в 2025-м перевели на секунду вперед.

В 2018 и 2019 годах часы находились на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953-м после испытаний водородных бомб в США и СССР.

Самым спокойным стал 1991 год, когда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I). Он был призван уменьшить количество резервных и развернутых ядерных боевых блоков на вооружении стран, а также уменьшить количество их носителей — баллистических ракет, бомбардировщиков-ракетоносцев и подводных лодок.

Глава российского МИД Сергей Лавров выступал с критикой часов Судного дня. По его словам, с их помощью нагнетают ажиотаж в общественном сознании, когда нужно успокоиться и действовать разумно.