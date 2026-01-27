В Бурятии мать троих детей погибла от отравления угарным газом

УЛАН-УДЭ, 27 янв - РИА Новости. Мать троих детей погибла в Иволгинском районе Бурятии от отравления угарным газом от генератора, который она запустила, чтобы обогреть дом, сообщила во вторник пресс-служба районной администрации.
По данным пресс-службы, трагедия произошла в селе Нижняя Иволга в ночь на 23 января.
"Трагедия в Иволгинском районе: при использовании генератора погибла мать троих детей... На улице Изумрудная в сильно задымленном гараже возле одного из жилых домов было обнаружено тело местной жительницы. По предварительным данным следствия, женщина, пытаясь согреться и обеспечить тепло, использовала дизельный генератор. В результате нарушения правил эксплуатации в закрытом помещении гаража произошло накопление угарного газа, что и привело к смертельному отравлению", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия выясняются. Проверку организовали уполномоченная по правам детей в Бурятии Вероника Штыкина, а также прокуратура республики.
В середине декабря 2025 года в Бурятии в частном доме в СНТ "Черемушки" города Улан-Удэ от отравления угарным газом погибли супруги и их малолетний ребенок. Дом у них отапливался электрокотлом, но из-за неоплаченных счетов свет им отключили, поэтому для обогрева дома многодетная семья использовала дизельный генератор. Как сообщал СК, в день трагедии старший сын забрал к себе остальных шестерых детей, а супруги с младшим сыном остались дома. В отношении начальника городского отделения "Энергосбыт Бурятия" было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 215.1 УК РФ (прекращение подачи электрической энергии, повлекшее по неосторожности смерть человека).
