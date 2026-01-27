https://ria.ru/20260127/bryansk-2070631001.html
В Брянске в поисках детей обследовали 30,5 тысячи квадратов акватории Десны
В Брянске в поисках детей обследовали 30,5 тысячи квадратов акватории Десны
В Брянске в поисках детей обследовали 30,5 тысячи квадратов акватории Десны
Спасатели в Брянске за неделю поисков провалившихся под лед детей обследовали 30,5 тысячи квадратных метров акватории реки Десны, сообщило ГУ МЧС по Брянской...
В Брянске в поисках детей обследовали 30,5 тысячи квадратов акватории Десны
