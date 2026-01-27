Рейтинг@Mail.ru
В Брянске в поисках детей обследовали 30,5 тысячи квадратов акватории Десны
19:19 27.01.2026 (обновлено: 20:44 27.01.2026)
В Брянске в поисках детей обследовали 30,5 тысячи квадратов акватории Десны
Спасатели в Брянске за неделю поисков провалившихся под лед детей обследовали 30,5 тысячи квадратных метров акватории реки Десны, сообщило ГУ МЧС по Брянской... РИА Новости, 27.01.2026
происшествия
брянск
брянская область
бежицкий район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
брянск
брянская область
бежицкий район
происшествия, брянск, брянская область, бежицкий район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Брянск, Брянская область, Бежицкий район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© Фото : Брянская городская администрацияМесто поиска детей, пропавших на реке Десна в Брянске
Место поиска детей, пропавших на реке Десна в Брянске - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Брянская городская администрация
Место поиска детей, пропавших на реке Десна в Брянске
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Спасатели в Брянске за неделю поисков провалившихся под лед детей обследовали 30,5 тысячи квадратных метров акватории реки Десны, сообщило ГУ МЧС по Брянской области.
"Седьмой день поисков на реке. Спасатели обследовали 30,5 тысячи квадратных метров акватории, пробурили 50 майн и 3050 лунок, продолжая методичный поиск пропавших школьников", - говорится в сообщении.
Участники поисков обеспечены всем необходимым, развернуты пункты обогрева и горячего питания, отмечают в ведомстве.
Администрация Брянска сообщила 20 января, что водолазы ищут провалившихся под лед детей на реке Десна в Бежицком районе. По сообщениям очевидцев, несовершеннолетние съезжали на ватрушке с крутого берега на лед и выскочили на полынью. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Власти назвали операцию по поиску детей беспрецедентной по масштабам.
ДТП на улице Пролетарской в Бежецке Тверской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Тверской области двое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
ПроисшествияБрянскБрянская областьБежицкий районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
