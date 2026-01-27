https://ria.ru/20260127/britaniya-2070656485.html
Британия увеличила число военных на Украине
Британия увеличила число военных на Украине - РИА Новости, 27.01.2026
Британия увеличила число военных на Украине
Великобритания увеличила число своих военных, находящихся на Украине, сообщил министр обороны королевства Джон Хили в ходе выступления в комитете по обороне... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T22:53:00+03:00
2026-01-27T22:53:00+03:00
2026-01-27T22:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
киев
джон хили
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067543940_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_39e162ed6f91590f18f5dff105b14d1a.jpg
https://ria.ru/20260127/polsha-2070650467.html
https://ria.ru/20260127/kiev-2070566328.html
украина
великобритания
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067543940_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_091ae8dd00820f997ca0056023f07209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, киев, джон хили, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Киев, Джон Хили, НАТО
Британия увеличила число военных на Украине
Глава Минобороны Хили: Британия увеличила число своих военных на Украине