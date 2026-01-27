Рейтинг@Mail.ru
Британия увеличила число военных на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/britaniya-2070656485.html
Британия увеличила число военных на Украине
Британия увеличила число военных на Украине - РИА Новости, 27.01.2026
Британия увеличила число военных на Украине
Великобритания увеличила число своих военных, находящихся на Украине, сообщил министр обороны королевства Джон Хили в ходе выступления в комитете по обороне... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T22:53:00+03:00
2026-01-27T22:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
киев
джон хили
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067543940_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_39e162ed6f91590f18f5dff105b14d1a.jpg
https://ria.ru/20260127/polsha-2070650467.html
https://ria.ru/20260127/kiev-2070566328.html
украина
великобритания
киев
в мире, украина, великобритания, киев, джон хили, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Киев, Джон Хили, НАТО
Британия увеличила число военных на Украине

Глава Минобороны Хили: Британия увеличила число своих военных на Украине

© AP Photo / Kin CheungБританский военный
Британский военный
© AP Photo / Kin Cheung
Британский военный. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Великобритания увеличила число своих военных, находящихся на Украине, сообщил министр обороны королевства Джон Хили в ходе выступления в комитете по обороне палаты общин британского парламента. Видеозапись трансляции доступна на YouTube.
"У нас есть несколько британских военнослужащих на Украине, которые оказывают помощь посольству и Киеву в обороне <…> После выборов (в июле 2024 года. — Прим. ред.) это число выросло", — сказал он.
Хили также добавил, что Британия продолжает наращивать поддержку Киеву по просьбе Украины.
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияКиевДжон ХилиНАТО
 
 
