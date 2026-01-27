В Британии ищут юридические обоснования для дальнейших захватов танкеров

ЛОНДОН, 27 янв - РИА Новости. Великобритания рассматривает дальнейшие варианты применения военных при задержании танкеров и совместно с другими странами изучает юридические основания для этого, заявил во вторник британский министр обороны Джон Хили.
"Я рассмотрел возможность дальнейших военных действий для борьбы с теневым флотом. Я обсуждаю их с коллегами по кабинету министров. Вскоре в Великобритании состоится встреча стран JEF (Joint Expeditionary Force - Объединенных экспедиционных сил, возглавляемых Великобританией) с участием экспертов в области военного права, в ходе которой мы рассмотрим правовую основу действий против теневых перевозок и судов, подпадающих под санкции", - заявил Хили, отвечая на вопросы в комитете британского парламента по обороне.
ВМС Франции задержали 22 января танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. О произошедшем инциденте ВМС уведомили прокуратуру Марселя, которая начала его расследование. Операция по задержанию танкера была проведена при содействии союзников Парижа, в частности – Британии. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал сообщение о задержании танкера.
