https://ria.ru/20260127/britaniya-2070451569.html
СМИ: Британия хочет внедрить ИИ-помощников для обработки звонков в полицию
СМИ: Британия хочет внедрить ИИ-помощников для обработки звонков в полицию - РИА Новости, 27.01.2026
СМИ: Британия хочет внедрить ИИ-помощников для обработки звонков в полицию
Власти Великобритании планируют внедрение голосовых помощников на базе искусственного интеллекта (ИИ) для помощи в обработке звонков и онлайн-обращений граждан... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T03:24:00+03:00
2026-01-27T03:24:00+03:00
2026-01-27T03:24:00+03:00
в мире
великобритания
англия
уэльс
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg
https://ria.ru/20260125/velikobritanija-2070168198.html
великобритания
англия
уэльс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e091c4c39e1bceabbb85cdde52c906.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, англия, уэльс, фбр
В мире, Великобритания, Англия, Уэльс, ФБР
СМИ: Британия хочет внедрить ИИ-помощников для обработки звонков в полицию
Times: Британия планирует внедрить ИИ-помощников для обработки звонков в полицию