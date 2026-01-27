Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британия хочет внедрить ИИ-помощников для обработки звонков в полицию - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:24 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/britaniya-2070451569.html
СМИ: Британия хочет внедрить ИИ-помощников для обработки звонков в полицию
СМИ: Британия хочет внедрить ИИ-помощников для обработки звонков в полицию - РИА Новости, 27.01.2026
СМИ: Британия хочет внедрить ИИ-помощников для обработки звонков в полицию
Власти Великобритании планируют внедрение голосовых помощников на базе искусственного интеллекта (ИИ) для помощи в обработке звонков и онлайн-обращений граждан... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T03:24:00+03:00
2026-01-27T03:24:00+03:00
в мире
великобритания
англия
уэльс
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg
https://ria.ru/20260125/velikobritanija-2070168198.html
великобритания
англия
уэльс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e091c4c39e1bceabbb85cdde52c906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, англия, уэльс, фбр
В мире, Великобритания, Англия, Уэльс, ФБР
СМИ: Британия хочет внедрить ИИ-помощников для обработки звонков в полицию

Times: Британия планирует внедрить ИИ-помощников для обработки звонков в полицию

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Москва, 27 янв - РИА Новости. Власти Великобритании планируют внедрение голосовых помощников на базе искусственного интеллекта (ИИ) для помощи в обработке звонков и онлайн-обращений граждан в полицию, сообщает газета Times со ссылкой на министра внутренних дел Великобритании Шабану Махмуд.
Ранее Махмуд объявила о планах масштабного внедрения технологий распознавания лиц и искусственного интеллекта (ИИ) в работу полиции.
"Чат-боты "повысят эффективность сортировки несрочных онлайн-запросов в полицию" и будут отвечать за определение, должны ли звонки быть переведены в полицию или в другую чрезвычайную службу", - говорится в публикации газеты, которая ссылается на главу МВД.
Ранее Хоум-офис объявил о крупной реорганизации британской полиции, в рамках которой будет создана Национальная полицейская служба (NPS) как аналог американского ФБР, она будет заниматься в Англии и Уэльсе расследованием самых тяжких преступлений.
Полицейские в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Британии создадут аналог ФБР
25 января, 13:02
 
В миреВеликобританияАнглияУэльсФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала