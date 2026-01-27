В Белгородской области из-за атак дронов пострадали три мирных жителя

БЕЛГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Три мирных жителя, в том числе семилетний ребёнок, пострадали в Грайворонском округе Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В результате атак со стороны ВСУ в Грайворонском округе пострадали три мирных жителя, в том числе ребёнок. В селе Новостроевка-Первая во время проведения восстановительных работ от детонации дрона пострадали два сотрудника предприятия. Бойцами самообороны они доставлены в Грайворонскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что у одного мужчины диагностировали баротравму и ушиб кисти, у другого — баротравму. Раненые госпитализированы, на месте атаки поврежден служебный автомобиль.
"В селе Замостье FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домовладением. Семилетней девочке, получившей баротравму, медики скорой оказали помощь на месте. От предложенной госпитализации родители ребёнка отказались", - добавил глава области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18