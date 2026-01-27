https://ria.ru/20260127/boi-2070462418.html
Герасимов сообщил об упорных боях в зоне ответственности "Центра"
Герасимов сообщил об упорных боях в зоне ответственности "Центра" - РИА Новости, 27.01.2026
Герасимов сообщил об упорных боях в зоне ответственности "Центра"
Продолжаются упорные бои в зоне ответственности группировки войск "Центр", заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T07:58:00+03:00
2026-01-27T07:58:00+03:00
2026-01-27T07:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751182_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3305e7f056d51f498bf3d0d5cef5829.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751182_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d55c351a60c2f1415c24f8af17eaf9b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Валерий Герасимов
Герасимов сообщил об упорных боях в зоне ответственности "Центра"
Герасимов: продолжаются упорные бои в зоне ответственности группировки "Центр"