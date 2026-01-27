https://ria.ru/20260127/blokirovanie-2070464894.html
ВС России блокировали район с 800 украинскими военными
ВС России блокировали район с 800 украинскими военными - РИА Новости, 27.01.2026
ВС России блокировали район с 800 украинскими военными
Российская группировка войск "Запад" заблокировала район размером 4 на 6 километров, в нем остаются до 800 украинских военных, заявил начальник генштаба ВС РФ... РИА Новости, 27.01.2026
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
вооруженные силы рф
ВС России блокировали район с 800 украинскими военными
Группировка "Запад" блокировала район с 800 украинскими военными