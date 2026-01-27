Рейтинг@Mail.ru
В Алма-Ате почтили память блокадников Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2026
11:48 27.01.2026
В Алма-Ате почтили память блокадников Ленинграда
В Алма-Ате почтили память блокадников Ленинграда
в мире, афганистан, ленинград, ладожское озеро, блокада ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады ленинграда
В мире, Афганистан, Ленинград, Ладожское озеро, Блокада Ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
В Алма-Ате почтили память блокадников Ленинграда

Ветеранские организации Алма-Аты почтили память блокадников Ленинграда

© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкМемориал Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате
Мемориал Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Ертай Сарбасов
Перейти в медиабанк
Мемориал Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате. Архивное фото
АЛМА-АТА, 27 янв - РИА Новости. Ветеранские организации Алма-Аты в 82-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады почтили память блокадников в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, возложив цветы к массивному кубу из лабрадорита, в котором расположена капсула с землей города-героя, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы пришли сюда, в парк 28 гвардейцев-панфиловцев. Это историко-героический центр нашей страны, нашего города, нашего народа. Чтобы отдать дань уважения подвигу и стойкости ленинградцев. Тех людей, которые жили в этом городе, и тем, кто защищал этот город. Таких примеров нет в мире, когда около 900 дней город стоял в осаде, и это подвиг наш общий", - сказал на мероприятии председатель казахстанского совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров.
Советские танки Т-34 движутся по Международному (ныне - Московскому) проспекту в Ленинграде - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Январский гром". Как освобождали блокадный Ленинград
08:00
По его словам, только совместными усилиями советский народ смог победить фашизм. Абдушкуров напомнил, что на фронт ушли 1,3 миллиона казахстанцев, половина из которых не вернулась, а оставшиеся в тылу ковали победу. Девять из десяти пуль были отлиты на казахстанской земле, отметил ветеран.
"Поэтому вот такие мероприятия должны проходить. Наша молодежь должна гордиться историко-героическим наследием нашего народа. У каждого в семье есть свой герой, потому что эта война затронула всех казахстанцев", - сказал Абдушкуров.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Пережившая блокаду Ленинграда оценила ее восприятие современными людьми
Вчера, 07:22
 
В миреАфганистанЛенинградЛадожское озероБлокада Ленинграда (1941-1944)82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
 
 
