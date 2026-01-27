В Алма-Ате почтили память блокадников Ленинграда

АЛМА-АТА, 27 янв - РИА Новости. Ветеранские организации Алма-Аты в 82-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады почтили память блокадников в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, возложив цветы к массивному кубу из лабрадорита, в котором расположена капсула с землей города-героя, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы пришли сюда, в парк 28 гвардейцев-панфиловцев. Это историко-героический центр нашей страны, нашего города, нашего народа. Чтобы отдать дань уважения подвигу и стойкости ленинградцев. Тех людей, которые жили в этом городе, и тем, кто защищал этот город. Таких примеров нет в мире, когда около 900 дней город стоял в осаде, и это подвиг наш общий", - сказал на мероприятии председатель казахстанского совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров.

По его словам, только совместными усилиями советский народ смог победить фашизм. Абдушкуров напомнил, что на фронт ушли 1,3 миллиона казахстанцев, половина из которых не вернулась, а оставшиеся в тылу ковали победу. Девять из десяти пуль были отлиты на казахстанской земле, отметил ветеран.

"Поэтому вот такие мероприятия должны проходить. Наша молодежь должна гордиться историко-героическим наследием нашего народа. У каждого в семье есть свой герой, потому что эта война затронула всех казахстанцев", - сказал Абдушкуров.