Посольство России призвало ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом

"Город выстоял. Жители не сдались, показав пример истинной воли и самоотверженности. Героическая оборона Ленинграда вошла в историю, став символом мужества и стойкости советского народа. Однако свобода была достигнута ценой огромных жертв: за время блокады от голода, холода и бомбёжек погибло более одного миллиона человек. Сегодня мы чтим память каждого из них. Подвиг жителей осаждённого Ленинграда никогда не будет предан забвению", - говорится в комментарии посольства РФ.