Посольство России призвало ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом

БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Посольство России в ФРГ по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады призвало германскую сторону официально признать блокаду Ленинграда геноцидом народов СССР.
"Перед лицом этой даты настоятельно требуем от германской стороны в силу непреходящей исторической ответственности за злодеяния нацистского режима официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха и его приспешников геноцидом народов СССР", - говорится в комментарии российского посольства.
Кроме того, посольство РФ призывало распространить индивидуальные компенсационные выплаты на всех ныне здравствующих блокадников вне зависимости от их национальности.
"Времени на восстановление исторической справедливости перед ленинградцами становится всё меньше", - подчеркнули в российском диппредставительстве.
Посольство России в Германии подчеркнуло, что блокада Ленинграда - это беспрецедентное по жестокости и бесчеловечности преступление, которое не имеет аналогов в истории.
"Город выстоял. Жители не сдались, показав пример истинной воли и самоотверженности. Героическая оборона Ленинграда вошла в историю, став символом мужества и стойкости советского народа. Однако свобода была достигнута ценой огромных жертв: за время блокады от голода, холода и бомбёжек погибло более одного миллиона человек. Сегодня мы чтим память каждого из них. Подвиг жителей осаждённого Ленинграда никогда не будет предан забвению", - говорится в комментарии посольства РФ.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.