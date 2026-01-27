https://ria.ru/20260127/bilet-2070460935.html
Свердловчанка выиграла 91 миллион рублей, повторив числа из старого билета
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Жительница Свердловской области выиграла 91 миллион рублей, повторив в нем комбинацию чисел из старого билета, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"12 января 2026 года, в день, когда вся страна вышла на работу после продолжительных январских праздников, несказанно повезло молодой многодетной маме и домохозяйке — Дарье Деевой из Свердловской области
. В ходе 163694-го тиража государственной лотереи "Всё или ничего" она выиграла суперприз — 91 171 815 рублей", - говорится в сообщении.
Дарья участвует в лотереях уже несколько лет, в ее любимой - можно отмечать числа самостоятельно. Вечером 12 января перед сном женщина приобрела один билет в мобильном приложении, повторив в нем комбинацию чисел из предыдущего билета, где были все ее знаковые даты - дни рождения с днями и месяцами трех дочерей, мужа, бабушки и дедушки.
Отмечается, что налог на выигрыш жительницы Свердловской области составит 18,46 миллиона рублей, а на руки победительница получит 72,7 миллиона рублей.