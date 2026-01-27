Свердловчанка выиграла 91 миллион рублей, повторив числа из старого билета

Дарья участвует в лотереях уже несколько лет, в ее любимой - можно отмечать числа самостоятельно. Вечером 12 января перед сном женщина приобрела один билет в мобильном приложении, повторив в нем комбинацию чисел из предыдущего билета, где были все ее знаковые даты - дни рождения с днями и месяцами трех дочерей, мужа, бабушки и дедушки.