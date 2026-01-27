Рейтинг@Mail.ru
Свердловчанка выиграла 91 миллион рублей, повторив числа из старого билета - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:41 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/bilet-2070460935.html
Свердловчанка выиграла 91 миллион рублей, повторив числа из старого билета
Свердловчанка выиграла 91 миллион рублей, повторив числа из старого билета - РИА Новости, 27.01.2026
Свердловчанка выиграла 91 миллион рублей, повторив числа из старого билета
Жительница Свердловской области выиграла 91 миллион рублей, повторив в нем комбинацию чисел из старого билета, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T07:41:00+03:00
2026-01-27T07:41:00+03:00
свердловская область
столото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065971472_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_5623140b3fd949e9c7575e444c2e6826.jpg
https://ria.ru/20260126/bilet-2070244135.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065971472_94:0:2138:1533_1920x0_80_0_0_65ca59db1af96b6404bd84aa95d03c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свердловская область, столото
Свердловская область, Столото
Свердловчанка выиграла 91 миллион рублей, повторив числа из старого билета

РИА Новости: свердловчанка выиграла 91 миллион рублей благодаря старому билету

© Фото : предоставлено пресс-службой "Столото"Лотерейный центр "Столото"
Лотерейный центр Столото - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой "Столото"
Лотерейный центр "Столото". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Жительница Свердловской области выиграла 91 миллион рублей, повторив в нем комбинацию чисел из старого билета, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"12 января 2026 года, в день, когда вся страна вышла на работу после продолжительных январских праздников, несказанно повезло молодой многодетной маме и домохозяйке — Дарье Деевой из Свердловской области. В ходе 163694-го тиража государственной лотереи "Всё или ничего" она выиграла суперприз — 91 171 815 рублей", - говорится в сообщении.
Дарья участвует в лотереях уже несколько лет, в ее любимой - можно отмечать числа самостоятельно. Вечером 12 января перед сном женщина приобрела один билет в мобильном приложении, повторив в нем комбинацию чисел из предыдущего билета, где были все ее знаковые даты - дни рождения с днями и месяцами трех дочерей, мужа, бабушки и дедушки.
Отмечается, что налог на выигрыш жительницы Свердловской области составит 18,46 миллиона рублей, а на руки победительница получит 72,7 миллиона рублей.
Билеты Национальной Лотереи - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Женщина в Крыму выиграла три миллиона благодаря билету за 40 рублей
Вчера, 06:35
 
Свердловская областьСтолото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала