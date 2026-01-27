Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 19 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 27.01.2026 (обновлено: 09:40 27.01.2026)
ПВО ночью уничтожила 19 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 19 украинских дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 19 украинских дронов, сообщило Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Российские бойцы сбили девять БПЛА в Курской области, пять — в Краснодарском крае, три — над акваторией Азовского моря, по одному — в Орловской и Белгородской областях.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
