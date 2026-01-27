https://ria.ru/20260127/bespilotniki-2070459995.html
ПВО ночью уничтожила 19 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 19 украинских дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
краснодарский край
