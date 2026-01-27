https://ria.ru/20260127/bespilotnik--2070471603.html
Над Воронежской областью сбили беспилотник
ПВО России за час, с 7 до 8 часов утра мск, перехватила и уничтожила один украинский БПЛА над Воронежской областью, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 27.01.2026
