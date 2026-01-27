Рейтинг@Mail.ru
Пример Ирана требует от Минобороны России и Китая анализа, заявил Белоусов - РИА Новости, 27.01.2026
14:53 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/belousov-2070558504.html
Пример Ирана требует от Минобороны России и Китая анализа, заявил Белоусов
2026-01-27T14:53:00+03:00
2026-01-27T14:53:00+03:00
в мире
венесуэла
иран
россия
андрей белоусов
венесуэла
иран
россия
в мире, венесуэла, иран, россия, андрей белоусов
В мире, Венесуэла, Иран, Россия, Андрей Белоусов
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Примеры Венесуэлы и Ирана требуют от министерств обороны России и Китая постоянного анализа ситуации в сфере безопасности и соответствующих действий, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"С момента нашей с вами последней встречи в июне прошлого года произошло много событий, которые существенно повлияли на международную обстановку. Примеры Венесуэлы и Ирана требуют от наших ведомств организации постоянного анализа ситуации в сфере безопасности и соответствующих действий", - сказал Белоусов, который провел переговоры с китайским коллегой по видеосвязи.
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Китай готов противостоять вызовам вместе с Россией, заявил министр обороны
Вчера, 13:47
 
В миреВенесуэлаИранРоссияАндрей Белоусов
 
 
