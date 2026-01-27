Рейтинг@Mail.ru
Белоусов заявил о высоком уровне взаимодействия ВС России и Китая - РИА Новости, 27.01.2026
14:48 27.01.2026
Белоусов заявил о высоком уровне взаимодействия ВС России и Китая
Белоусов заявил о высоком уровне взаимодействия ВС России и Китая - РИА Новости, 27.01.2026
Белоусов заявил о высоком уровне взаимодействия ВС России и Китая
Всеобъемлющее стратегическое партнерство России и Китая поступательно развивается, взаимодействие Вооруженных сил России и Народно-освободительной армии Китая... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T14:48:00+03:00
2026-01-27T14:48:00+03:00
Белоусов заявил о высоком уровне взаимодействия ВС России и Китая

Белоусов: взаимодействие ВС РФ и Китая организовано на высоком уровне

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Всеобъемлющее стратегическое партнерство России и Китая поступательно развивается, взаимодействие Вооруженных сил России и Народно-освободительной армии Китая организовано на высоком уровне, заявил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов.
Белоусов провел переговоры с министром обороны Китайской народной республики адмиралом Дун Цзюнем по видеоконференцсвязи, сообщает во вторник Минобороны РФ.
"Взаимодействие Вооруженных сил России и Народно-освободительной армии Китая организовано на высоком уровне в сферах обороны и безопасности", - заявил министр обороны РФ.
Китай готов противостоять вызовам вместе с Россией, заявил министр обороны
Китай готов противостоять вызовам вместе с Россией, заявил министр обороны
Заголовок открываемого материала