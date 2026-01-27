Рейтинг@Mail.ru
В посольстве Белоруссии назвали санкции оружием массового уничтожения
17:33 27.01.2026
В посольстве Белоруссии назвали санкции оружием массового уничтожения
Односторонние санкции являются оружием массового экономического уничтожения против целых народов, заявил временный поверенный в делах Белоруссии в Бельгии... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T17:33:00+03:00
2026-01-27T17:33:00+03:00
в мире
белоруссия
бельгия
брюссель
оон
евросоюз
белоруссия
бельгия
брюссель
в мире, белоруссия, бельгия, брюссель, оон, евросоюз
В мире, Белоруссия, Бельгия, Брюссель, ООН, Евросоюз
В посольстве Белоруссии в Брюсселе назвали санкции оружием массового уничтожения

Флаг Белоруссии
Флаг Белоруссии
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Односторонние санкции являются оружием массового экономического уничтожения против целых народов, заявил временный поверенный в делах Белоруссии в Бельгии Сергей Панасюк, выступая на конференции "Односторонние принудительные меры (UCM): современные угрозы и вызовы" в Брюсселе.
"Когда мы говорим об односторонних ограничительных мерах, мы имеем дело, если позволите, с применением оружия массового экономического уничтожения против целых наций. Те, кто применяет такие меры, калечат жизни людей, чтобы сделать их счастливыми. В этой формуле что-то не так", - сказал он.
Панасюк отметил, что легитимные санкции Совета Безопасности ООН были постепенно вытеснены односторонними мерами, которые ряд стран превратил в "новую норму" международной политики. По его словам, последствия таких шагов для обычных граждан либо игнорируются, либо называются "непреднамеренными".
"Надо перевести этот результат из категории "мы не знали, что это приведет к таким серьезным нарушениям прав человека" в категорию "мы знаем, но закрываем на это глаза", - подчеркнул дипломат.
Панасюк также предупредил, что практика применения односторонних мер может затронуть любую страну.
"Недавние события показывают, что никто не застрахован, если позволять нарушать международное право под так называемым "правдоподобным предлогом", - сказал он.
Белорусская сторона, по его словам, призывает к широкой международной дискуссии, в том числе на площадке ООН, о введении срочных гуманитарных ограничений на режим односторонних мер для защиты прав обычных людей, а в перспективе - к полному отказу от таких инструментов давления на суверенные государства.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и после миграционного кризиса в ЕС. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
В миреБелоруссияБельгияБрюссельООНЕвросоюз
 
 
