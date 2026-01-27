В Белграде проходит шествие студентов к храму Святого Саввы

На митинге с импровизированной сцены перед ректоратом и философским факультетом учащиеся институтов и гимназий потребовали от властей большего внимания к нуждам школ и вузов, ремонта корпусов вузов и школ, реформы образовательной программы и уважения прав на самостоятельность факультетов.