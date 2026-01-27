В Белграде проходит шествие студентов к храму Святого Саввы

БЕЛГРАД, 27 янв – РИА Новости. Студенты проводят массовое шествие по центру Белграда к крупнейшему в регионе православному храму Святого Саввы - покровителя образования, передает корреспондент РИА Новости.
Студенты во вторник проводят акцию "Знание - сила" в центре Белграда. Они начали вечером перед ректоратом Белградского государственного университета с митинга. Протест проводится в православный праздник в честь первого сербского архиепископа Святого Саввы - покровителя сербского образования, который в XIII веке основал первую школу.
На митинге с импровизированной сцены перед ректоратом и философским факультетом учащиеся институтов и гимназий потребовали от властей большего внимания к нуждам школ и вузов, ремонта корпусов вузов и школ, реформы образовательной программы и уважения прав на самостоятельность факультетов.
Около 19.30 (21.30 мск) от ректората протестующие отправились пешком со свистками, национальными флагами и флагами факультетов и хоругвями. В колонне также несут флаги Дании и Гренландии. Шествию предстоит пройти несколько кварталов по центральным улицам Белграда до крупнейшего в регионе православного храма Святого Саввы.
Движение транспорта по ходу перекрывается, полиция не вмешивается.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
