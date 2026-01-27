Рейтинг@Mail.ru
В Белграде проходит шествие студентов к храму Святого Саввы
22:06 27.01.2026
В Белграде проходит шествие студентов к храму Святого Саввы
В Белграде проходит шествие студентов к храму Святого Саввы - РИА Новости, 27.01.2026
В Белграде проходит шествие студентов к храму Святого Саввы
Студенты проводят массовое шествие по центру Белграда к крупнейшему в регионе православному храму Святого Саввы - покровителя образования, передает... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T22:06:00+03:00
2026-01-27T22:06:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
дания
патриарх сербский порфирий
в мире, сербия, белград (город), дания, патриарх сербский порфирий
В мире, Сербия, Белград (город), Дания, Патриарх Сербский Порфирий
В Белграде проходит шествие студентов к храму Святого Саввы

В Белграде проходит массовое шествие студентов к храму Святого Саввы

Храм Святого Саввы в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 янв – РИА Новости. Студенты проводят массовое шествие по центру Белграда к крупнейшему в регионе православному храму Святого Саввы - покровителя образования, передает корреспондент РИА Новости.
Студенты во вторник проводят акцию "Знание - сила" в центре Белграда. Они начали вечером перед ректоратом Белградского государственного университета с митинга. Протест проводится в православный праздник в честь первого сербского архиепископа Святого Саввы - покровителя сербского образования, который в XIII веке основал первую школу.
На митинге с импровизированной сцены перед ректоратом и философским факультетом учащиеся институтов и гимназий потребовали от властей большего внимания к нуждам школ и вузов, ремонта корпусов вузов и школ, реформы образовательной программы и уважения прав на самостоятельность факультетов.
Около 19.30 (21.30 мск) от ректората протестующие отправились пешком со свистками, национальными флагами и флагами факультетов и хоругвями. В колонне также несут флаги Дании и Гренландии. Шествию предстоит пройти несколько кварталов по центральным улицам Белграда до крупнейшего в регионе православного храма Святого Саввы.
Движение транспорта по ходу перекрывается, полиция не вмешивается.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Протестующие в Сербии студенты проводят сбор подписей за проведение досрочных выборов

28 декабря 2025, 16:45
В Сербии протестующие собирают подписи за проведение досрочных выборов
28 декабря 2025, 16:45
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
