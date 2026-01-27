Рейтинг@Mail.ru
Министерство войны США потратит $5,6 миллиарда на единую базу данных - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/baza-2070450683.html
Министерство войны США потратит $5,6 миллиарда на единую базу данных
Министерство войны США потратит $5,6 миллиарда на единую базу данных - РИА Новости, 27.01.2026
Министерство войны США потратит $5,6 миллиарда на единую базу данных
Компания Computable Insights получила контракт министерства войны США на 5,6 миллиарда долларов на внедрение единой платформы для управления данными и... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T03:05:00+03:00
2026-01-27T03:05:00+03:00
в мире
сша
иран
йемен
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/19/1514071982_0:132:2982:1809_1920x0_80_0_0_c99fd86bed8d0408d53f195c6633f395.jpg
https://ria.ru/20251229/pentagon-2065274024.html
https://ria.ru/20260113/pentagon-2067630966.html
сша
иран
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/19/1514071982_644:133:2982:1886_1920x0_80_0_0_6f8980ac9a7f0d245ccb1046f9c2d69b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, йемен, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Иран, Йемен, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Министерство войны США потратит $5,6 миллиарда на единую базу данных

Пентагон потратит $5,6 миллиарда на единую базу данных Salesforce

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПентагон в Вашингтоне
Пентагон в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Пентагон в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Компания Computable Insights получила контракт министерства войны США на 5,6 миллиарда долларов на внедрение единой платформы для управления данными и процессами (Salesforce) с полным сопровождением, сообщает Пентагон.
"Компания Computable Insights LLC (Херндон, штат Вирджиния) получила контракт с фиксированной ценой на создание децентрализованного корпоративного соглашения на продукты Salesforce и услуги, ориентированные на конечный результат, для министерства войны США. Сумма по этому контракту составляет 5,6 миллиарда долларов", – говорится в сообщении военного ведомства.
Детеныш черноморской афалины в Москвариуме - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Пентагон ежегодно тратит 77 миллионов долларов на дрессировку дельфинов
29 декабря 2025, 05:30
Согласно сообщению, ориентировочная дата завершения контракта – 26 июня 2035 года.
CRM-система Salesforce, как указано на ее сайте, предоставляет облачные корпоративные решения с интеграцией ИИ. Особый упор делается на создание защищенных единых цифровых платформ, которые позволяют крупным организациям централизованно и эффективно управлять всеми своими процессами, данными и взаимодействиями.
В течение 2025 года в Пентагоне произошло несколько скандалов, связанных с утечкой секретных данных. В июне было начато расследование по поводу утечки информации о предполагаемых ударах США по Ирану. А в марте в сети появились сообщения о планируемых ударах по Йемену, которые глава Пентагона Пит Хегсет отправлял в закрытый чат Signal.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Пентагон инвестирует миллиард долларов в разработку ракетных двигателей
13 января, 16:26
 
В миреСШАИранЙеменПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала