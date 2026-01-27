Министерство войны США потратит $5,6 миллиарда на единую базу данных

https://ria.ru/20260127/baza-2070450683.html
ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Компания Computable Insights получила контракт министерства войны США на 5,6 миллиарда долларов на внедрение единой платформы для управления данными и процессами (Salesforce) с полным сопровождением, сообщает Пентагон.
"Компания Computable Insights LLC (Херндон, штат Вирджиния) получила контракт с фиксированной ценой на создание децентрализованного корпоративного соглашения на продукты Salesforce и услуги, ориентированные на конечный результат, для министерства войны США
. Сумма по этому контракту составляет 5,6 миллиарда долларов", – говорится в сообщении военного ведомства.
Согласно сообщению, ориентировочная дата завершения контракта – 26 июня 2035 года.
CRM-система Salesforce, как указано на ее сайте, предоставляет облачные корпоративные решения с интеграцией ИИ. Особый упор делается на создание защищенных единых цифровых платформ, которые позволяют крупным организациям централизованно и эффективно управлять всеми своими процессами, данными и взаимодействиями.
В течение 2025 года в Пентагоне
произошло несколько скандалов, связанных с утечкой секретных данных. В июне было начато расследование по поводу утечки информации о предполагаемых ударах США по Ирану
. А в марте в сети появились сообщения о планируемых ударах по Йемену
, которые глава Пентагона Пит Хегсет
отправлял в закрытый чат Signal.