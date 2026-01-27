Министерство войны США потратит $5,6 миллиарда на единую базу данных

ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Компания Computable Insights получила контракт министерства войны США на 5,6 миллиарда долларов на внедрение единой платформы для управления данными и процессами (Salesforce) с полным сопровождением, сообщает Пентагон.

CRM-система Salesforce, как указано на ее сайте, предоставляет облачные корпоративные решения с интеграцией ИИ. Особый упор делается на создание защищенных единых цифровых платформ, которые позволяют крупным организациям централизованно и эффективно управлять всеми своими процессами, данными и взаимодействиями.