Водолазы завершили работы на озере в Башкирии, где утонули овцы - РИА Новости, 27.01.2026
14:51 27.01.2026
Водолазы завершили работы на озере в Башкирии, где утонули овцы
Водолазы завершили работы на озере в Башкирии, где утонули овцы - РИА Новости, 27.01.2026
Водолазы завершили работы на озере в Башкирии, где утонули овцы
Водолазы завершили работы по извлечению из озера в Башкирии утонувших фермерских овец, всего из водоема достали 1340 туш, сообщили РИА Новости в госкомитете...
2026-01-27T14:51:00+03:00
2026-01-27T14:51:00+03:00
происшествия
бирский район
республика башкортостан
бирский район
республика башкортостан
происшествия, бирский район, республика башкортостан
Происшествия, Бирский район, Республика Башкортостан
Водолазы завершили работы на озере в Башкирии, где утонули овцы

Водолазы извлекли из озера в Башкирии 1340 туш утонувших овец

© Фото : Кирилл Первов/TelegramСпасатели спасают животных из озера Узеть в Бирском районе в Уфе
Спасатели спасают животных из озера Узеть в Бирском районе в Уфе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Кирилл Первов/Telegram
Спасатели спасают животных из озера Узеть в Бирском районе в Уфе. Архивное фото
УФА, 27 янв – РИА Новости. Водолазы завершили работы по извлечению из озера в Башкирии утонувших фермерских овец, всего из водоема достали 1340 туш, сообщили РИА Новости в госкомитете региона по ЧС.
"Работы по извлечению утонувших животных завершены, всего извлекли 1340 туш", - сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел в конце декабря на озере Узеть в Бирском районе. Местные издания сообщали, что при переправке отары через водоем тонкий лед не выдержал, и овцы оказались в воде. Сам фермер рассказывал РИА Новости, что могли утонуть более 1 тысячи животных.
Вчера, 13:19
 
ПроисшествияБирский районРеспублика Башкортостан
 
 
