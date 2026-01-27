Житель Башкирии зарезал бывшую жену из ревности

УФА, 27 янв – РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал местного жителя, из ревности зарезавшего бывшую супругу, мужчина также ранил собственную дочь, которая пыталась защитить мать, сообщили в СУСК РФ по региону и местной полиции.

По данным правоохранителей, трагедия произошла ночью 23 января в частном доме в селе Игнатовка Чишминского района

"Мужчина 42 лет приехал домой к своей 41-летней бывшей супруге для выяснения отношений. В жилище также находились четверо дочерей пары, трое из которых несовершеннолетние. Во время разговора вновь произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине ножевые ранения в шею и руку, а также ударил ножом свою старшую дочь, которая попыталась защитить мать. После содеянного обвиняемый скрылся. Раненая 19-летняя потерпевшая вызвала скорую помощь. Благодаря действиям медработников ее жизнь удалось спасти, однако ее мать скончалась на месте происшествия", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.

В пресс-службе МВД по региону сообщают, что конфликт между бывшими супругами возник на почве ревности. "Шестилетняя дочь, привлечённая шумом, поспешила на помощь к старшей сестре. Пришедшая в сознание 19-летняя девушка смогла вызвать скорую помощь. Мужчина был задержан, он дал признательные показания", - рассказали в башкирской полиции.