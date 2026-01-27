Рейтинг@Mail.ru
Житель Башкирии зарезал бывшую жену из ревности - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/bashkirija-2070485093.html
Житель Башкирии зарезал бывшую жену из ревности
Житель Башкирии зарезал бывшую жену из ревности - РИА Новости, 27.01.2026
Житель Башкирии зарезал бывшую жену из ревности
Суд в Башкирии арестовал местного жителя, из ревности зарезавшего бывшую супругу, мужчина также ранил собственную дочь, которая пыталась защитить мать, сообщили РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T10:28:00+03:00
2026-01-27T10:28:00+03:00
происшествия
россия
чишминский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
https://ria.ru/20260126/advokat-2070403849.html
https://ria.ru/20260126/anapa-2070321896.html
россия
чишминский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, чишминский район
Происшествия, Россия, Чишминский район
Житель Башкирии зарезал бывшую жену из ревности

В Башкирии мужчина из ревности зарезал бывшую жену и ранил дочь

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 27 янв – РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал местного жителя, из ревности зарезавшего бывшую супругу, мужчина также ранил собственную дочь, которая пыталась защитить мать, сообщили в СУСК РФ по региону и местной полиции.
По данным правоохранителей, трагедия произошла ночью 23 января в частном доме в селе Игнатовка Чишминского района.
Александра Шалина в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Адвокат усомнился в вменяемости обвиняемой в убийстве сына в Москве
Вчера, 19:37
"Мужчина 42 лет приехал домой к своей 41-летней бывшей супруге для выяснения отношений. В жилище также находились четверо дочерей пары, трое из которых несовершеннолетние. Во время разговора вновь произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине ножевые ранения в шею и руку, а также ударил ножом свою старшую дочь, которая попыталась защитить мать. После содеянного обвиняемый скрылся. Раненая 19-летняя потерпевшая вызвала скорую помощь. Благодаря действиям медработников ее жизнь удалось спасти, однако ее мать скончалась на месте происшествия", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.
В пресс-службе МВД по региону сообщают, что конфликт между бывшими супругами возник на почве ревности. "Шестилетняя дочь, привлечённая шумом, поспешила на помощь к старшей сестре. Пришедшая в сознание 19-летняя девушка смогла вызвать скорую помощь. Мужчина был задержан, он дал признательные показания", - рассказали в башкирской полиции.
Задержанный взят под стражу. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух лиц, совершенных с особой жестокостью.
Задержание жителя Анапы, который нанял киллера, чтобы устранить родственников, претендующих на наследство - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Жителя Анапы заподозрили в организации убийства родственников
Вчера, 13:41
 
ПроисшествияРоссияЧишминский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала