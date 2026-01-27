https://ria.ru/20260127/balashikha-2070584835.html
Автомобиль ритуальной службы прибыл к дому в Балашихе, где погибли кубинцы
Автомобиль ритуальной службы прибыл к дому в Балашихе, где погибли кубинцы
Автомобиль ритуальной службы прибыл к дому в Балашихе, где в результате пожара погибли четыре гражданина Кубы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.01.2026
происшествия
россия
балашиха
следственный комитет россии (ск рф)
россия
балашиха
