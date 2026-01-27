Рейтинг@Mail.ru
Автомобиль ритуальной службы прибыл к дому в Балашихе, где погибли кубинцы
14:31 27.01.2026 (обновлено: 16:22 27.01.2026)
Автомобиль ритуальной службы прибыл к дому в Балашихе, где погибли кубинцы
Автомобиль ритуальной службы прибыл к дому в Балашихе, где погибли кубинцы
происшествия, россия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль ритуальной службы прибыл к дому в Балашихе, где погибли кубинцы

РИА Новости: автомобиль ритуальной службы прибыл к месту пожара в Балашихе

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Автомобиль ритуальной службы прибыл к дому в Балашихе, где в результате пожара погибли четыре гражданина Кубы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Также на месте работает специальная пожарная экспертно-криминалистическая лаборатория.
Позже сотрудники ритуальной службы забрали тела погибших и уехали прочь.
По предварительным данным подмосковного главка СК РФ, утром после ликвидации пожара в частном доме в Балашихе были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин, 15-летний подросток госпитализирован с признаками отравления угарным газом, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
В экстренных службах рассказали агентству, что погибшие - граждане Кубы, а в правоохранительных органах - что в доме отключили свет за неуплату, из-за чего жители жгли костер, чтобы согреться.
Автомобиль ритуальной службы и сотрудник полиции около частного дома в Балашихе Московской области, где произошел пожар. 27 января 2026 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
У дома в Балашихе, где при пожаре погибли иностранцы, есть два собственника
ПроисшествияРоссияБалашихаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
