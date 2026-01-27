https://ria.ru/20260127/balashikha-2070490928.html
В загоревшемся хостеле в Балашихе не было электричества
В загоревшемся хостеле в Балашихе не было электричества - РИА Новости, 27.01.2026
В загоревшемся хостеле в Балашихе не было электричества
В частном доме в подмосковной Балашихе, где в результате пожара погибли четыре человека, было отключено электричество из-за неуплаты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.01.2026
балашиха
В загоревшемся хостеле в Балашихе не было электричества
В загоревшемся хостеле в Балашихе было отключено электричество за неуплату
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В частном доме в подмосковной Балашихе, где в результате пожара погибли четыре человека, было отключено электричество из-за неуплаты, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Предварительно, в доме было отключено электричество из-за неуплаты", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным подмосковного главка СК РФ
утром после ликвидации пожара в частном доме в Балашихе
были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин, 15-летний подросток госпитализирован с признаками отравления угарным газом, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте пожара.
Трехэтажный частный дом в Балашихе, при пожаре в котором погибли четыре человека, по предварительной информации, использовался как хостел, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб.