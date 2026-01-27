Последствия пожара в частном доме в Балашихе

В загоревшемся хостеле в Балашихе не было электричества

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В частном доме в подмосковной Балашихе, где в результате пожара погибли четыре человека, было отключено электричество из-за неуплаты, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

« "Предварительно, в доме было отключено электричество из-за неуплаты", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным подмосковного главка СК РФ , утром после ликвидации пожара в частном доме в Балашихе были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин, 15-летний подросток госпитализирован с признаками отравления угарным газом, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте пожара.