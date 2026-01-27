Рейтинг@Mail.ru
В Балашихе легковушка наехала на пятилетнюю девочку - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/balashiha-2070657604.html
В Балашихе легковушка наехала на пятилетнюю девочку
В Балашихе легковушка наехала на пятилетнюю девочку - РИА Новости, 27.01.2026
В Балашихе легковушка наехала на пятилетнюю девочку
Легковушка наехала на 5-летнюю девочку, которую родители перевозили на санках через нерегулируемый пешеходный переход в Балашихе, ребенок госпитализирован,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T23:12:00+03:00
2026-01-27T23:12:00+03:00
происшествия
балашиха
жуковский
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ford motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
https://ria.ru/20251027/revda-2051023819.html
балашиха
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, балашиха, жуковский, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ford motor
Происшествия, Балашиха, Жуковский, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ford Motor
В Балашихе легковушка наехала на пятилетнюю девочку

В Балашихе легковушка сбила пятилетнюю девочку на санках

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Легковушка наехала на 5-летнюю девочку, которую родители перевозили на санках через нерегулируемый пешеходный переход в Балашихе, ребенок госпитализирован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
ДТП произошло на проспекте Жуковского в микрорайоне Кучино.
"По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя автомобилем марки Ford, совершил наезд на пятилетнюю девочку, которую родители перевозили в санках через нерегулируемый пешеходный переход", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители добавили, что в результате ДТП ребенок с телесными повреждениями госпитализирован.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
Легковушка наехала на троих детей-пешеходов в свердловской Ревде - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Свердловской области водитель наехал на трех детей, есть погибшие
27 октября 2025, 19:15
 
ПроисшествияБалашихаЖуковскийМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ford Motor
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала