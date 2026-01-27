https://ria.ru/20260127/balashiha-2070657604.html
В Балашихе легковушка наехала на пятилетнюю девочку
В Балашихе легковушка наехала на пятилетнюю девочку - РИА Новости, 27.01.2026
В Балашихе легковушка наехала на пятилетнюю девочку
Легковушка наехала на 5-летнюю девочку, которую родители перевозили на санках через нерегулируемый пешеходный переход в Балашихе, ребенок госпитализирован,... РИА Новости, 27.01.2026
происшествия
балашиха
жуковский
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ford motor
балашиха
жуковский
В Балашихе легковушка наехала на пятилетнюю девочку
В Балашихе легковушка сбила пятилетнюю девочку на санках