Юрист рассказал, что грозит владельцу хостела в Балашихе, где погибли люди
Юрист рассказал, что грозит владельцу хостела в Балашихе, где погибли люди - РИА Новости, 27.01.2026
Юрист рассказал, что грозит владельцу хостела в Балашихе, где погибли люди
Владельцу хостела в Балашихе, где при пожаре погибли четыре человека, грозит до десяти лет лишения свободы, если будет доказано, что услуги размещения не... РИА Новости, 27.01.2026
Юрист рассказал, что грозит владельцу хостела в Балашихе, где погибли люди
Юрист Русяев: владельцу дома в Балашихе, где погибли люди, грозит до 10 лет
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Владельцу хостела в Балашихе, где при пожаре погибли четыре человека, грозит до десяти лет лишения свободы, если будет доказано, что услуги размещения не отвечали требованиям безопасности, рассказал РИА Новости юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
Утром после тушения пожара в частном доме в Балашихе
были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин, с признаками отравления был госпитализирован подросток. По предварительным данным следствия, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Позже представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что дом использовался как хостел, однако, по данным МЧС РФ
, он не был зарегистрирован как гостиница.
"Если докажут, что оказывались услуги размещения или проживания, не отвечающие требованиям безопасности, и это повлекло смерть двух и более лиц, возможна часть 3 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров продукции, выполнение или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности": принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы до десяти лет", - рассказал Русяев.
Юрист напомнил, что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По этой статье владелец или лицо, чьи неосторожные действия привели к гибели людей, может получить либо ограничение свободы сроком до четырех лет, либо принудительные работы до четырех лет, либо лишение свободы до четырех лет.
"Возможна также дополнительная санкция в виде запрета занимать должности или заниматься деятельностью до трёх лет", - отметил Русяев.
Юрист обратил внимание, что статью 109 УК РФ могут переквалифицировать, если следствие найдет конкретные нарушения режима или норм безопасности, которые привели к смерти людей.
"Если установят, что были конкретные нарушения требований пожарной безопасности, которые причинно привели к гибели двух и более лиц, возможна часть 3 статьи 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"): принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до семи лет, плюс возможный запрет должностей или деятельности до трёх лет", - пояснил Русяев.