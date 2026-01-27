Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, что грозит владельцу хостела в Балашихе, где погибли люди - РИА Новости, 27.01.2026
15:22 27.01.2026
Юрист рассказал, что грозит владельцу хостела в Балашихе, где погибли люди
Юрист рассказал, что грозит владельцу хостела в Балашихе, где погибли люди - РИА Новости, 27.01.2026
Юрист рассказал, что грозит владельцу хостела в Балашихе, где погибли люди
Владельцу хостела в Балашихе, где при пожаре погибли четыре человека, грозит до десяти лет лишения свободы, если будет доказано, что услуги размещения не... РИА Новости, 27.01.2026
Юрист рассказал, что грозит владельцу хостела в Балашихе, где погибли люди

Юрист Русяев: владельцу дома в Балашихе, где погибли люди, грозит до 10 лет

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Владельцу хостела в Балашихе, где при пожаре погибли четыре человека, грозит до десяти лет лишения свободы, если будет доказано, что услуги размещения не отвечали требованиям безопасности, рассказал РИА Новости юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
Утром после тушения пожара в частном доме в Балашихе были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин, с признаками отравления был госпитализирован подросток. По предварительным данным следствия, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Позже представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что дом использовался как хостел, однако, по данным МЧС РФ, он не был зарегистрирован как гостиница.
"Если докажут, что оказывались услуги размещения или проживания, не отвечающие требованиям безопасности, и это повлекло смерть двух и более лиц, возможна часть 3 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров продукции, выполнение или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности": принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы до десяти лет", - рассказал Русяев.
Юрист напомнил, что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По этой статье владелец или лицо, чьи неосторожные действия привели к гибели людей, может получить либо ограничение свободы сроком до четырех лет, либо принудительные работы до четырех лет, либо лишение свободы до четырех лет.
"Возможна также дополнительная санкция в виде запрета занимать должности или заниматься деятельностью до трёх лет", - отметил Русяев.
Юрист обратил внимание, что статью 109 УК РФ могут переквалифицировать, если следствие найдет конкретные нарушения режима или норм безопасности, которые привели к смерти людей.
"Если установят, что были конкретные нарушения требований пожарной безопасности, которые причинно привели к гибели двух и более лиц, возможна часть 3 статьи 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"): принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до семи лет, плюс возможный запрет должностей или деятельности до трёх лет", - пояснил Русяев.
