Счета зарегистрированной в загоревшемся доме в Балашихе фирмы заблокировали
Операции по счетам организации, зарегистрированной в частном доме, где в результате пожара погибли четыре гражданина Кубы, заблокированы, следует из материалов, РИА Новости, 27.01.2026
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Операции по счетам организации, зарегистрированной в частном доме, где в результате пожара погибли четыре гражданина Кубы, заблокированы, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно регистрационным сведениям объекта недвижимости, с которыми также ознакомилось агентство, по адресу, где в результате пожара погибли четыре человека, находится жилой частный дом площадью 449 квадратных метров. Согласно информации из юридических документов, по данному адресу зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Эдельвейс", основной деятельностью которого является "исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения".
Как следует из материалов, у компании заблокированы операции по счетам, а также есть задолженность по налогам и сборам. Отрицательное сальдо единого налогового счета (ЕНС) компании на 23 января 2025 года составляет 5,5 тысяч рублей.
Помимо этого, по данным приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, две недели назад на компанию было возбуждено три исполнительных производства, предметом которых является "страховые взносы, включая пени". Всего с организации сейчас принудительно взыскивают девять тысяч рублей.
По предварительным данным подмосковного главка СК РФ
, утром после ликвидации пожара в частном доме в Балашихе
были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин, 15-летний подросток госпитализирован с признаками отравления угарным газом, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
В экстренных службах рассказали агентству, что погибшие - граждане Кубы
, а в правоохранительных органах - что в доме отключили свет за неуплату, из-за чего жители жгли костер, чтобы согреться.