Азербайджан отправил Украине новый груз с гумпомощью
Азербайджан отправил Украине очередной груз с электрооборудованием, сообщает во вторник азербайджанское агентство АзерТадж. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T17:29:00+03:00
в мире
азербайджан
украина
ильхам алиев
