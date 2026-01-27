В Нижегородской области загорелся автобус

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Восемь человек спаслись из загоревшегося автобуса на трассе в Нижегородской области, сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел вечером в понедельник в Володарском округе на 351-м километре трассы М7.