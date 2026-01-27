https://ria.ru/20260127/avtobus-2070498175.html
В Нижегородской области загорелся автобус
Восемь человек спаслись из загоревшегося автобуса на трассе в Нижегородской области, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T11:25:00+03:00
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
В Нижегородской области восемь человек спаслись из загоревшегося автобуса