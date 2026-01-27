https://ria.ru/20260127/avstriya-2070650627.html
Канцлер Австрии сообщил о выделении дополнительной помощи Украине
Канцлер Австрии сообщил о выделении дополнительной помощи Украине - РИА Новости, 27.01.2026
Канцлер Австрии сообщил о выделении дополнительной помощи Украине
Канцлер Австрии Кристиан Штокер сообщил о выделении дополнительной финансовой помощи Киеву в размере 3 миллионов евро и анонсировал свою поездку на Украину в... РИА Новости, 27.01.2026
Канцлер Австрии сообщил о выделении дополнительной помощи Украине
