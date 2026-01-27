Канцлер Австрии сообщил о выделении дополнительной помощи Украине

ВЕНА, 27 янв - РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Штокер сообщил о выделении дополнительной финансовой помощи Киеву в размере 3 миллионов евро и анонсировал свою поездку на Украину в ближайшее время.

"Мы выделили дополнительные 3 миллиона евро для поддержки украинского народа", - написал Штокер на английском языке в соцсети X.

Он также отметил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским , в ходе которого обсудил текущую ситуацию.

По словам Штокера, австрийская сторона подтвердила приверженность поиску "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мирного решения", учитывающего интересы Украины и вопросы безопасности Австрии

Кроме того, Штокер сообщил о планах посетить Украину в ближайшее время.

Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.