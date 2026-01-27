Рейтинг@Mail.ru
Канцлер Австрии сообщил о выделении дополнительной помощи Украине - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/avstriya-2070650627.html
Канцлер Австрии сообщил о выделении дополнительной помощи Украине
Канцлер Австрии сообщил о выделении дополнительной помощи Украине - РИА Новости, 27.01.2026
Канцлер Австрии сообщил о выделении дополнительной помощи Украине
Канцлер Австрии Кристиан Штокер сообщил о выделении дополнительной финансовой помощи Киеву в размере 3 миллионов евро и анонсировал свою поездку на Украину в... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T21:28:00+03:00
2026-01-27T21:28:00+03:00
в мире
украина
австрия
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062893496_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_697c879785f53e7ac5933b2e190286f9.jpg
https://ria.ru/20260126/avstriya-2070237529.html
https://ria.ru/20260127/es-2070643658.html
украина
австрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062893496_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5885b8f0137a43a8389ae0eba6ed1dc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, австрия, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Австрия, Киев, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Канцлер Австрии сообщил о выделении дополнительной помощи Украине

Штокер заявил о выделении дополнительной помощи Украине в размере 3 млн евро

© AP Photo / Omar HavanaКристиан Штокер
Кристиан Штокер - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Omar Havana
Кристиан Штокер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 27 янв - РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Штокер сообщил о выделении дополнительной финансовой помощи Киеву в размере 3 миллионов евро и анонсировал свою поездку на Украину в ближайшее время.
"Мы выделили дополнительные 3 миллиона евро для поддержки украинского народа", - написал Штокер на английском языке в соцсети X.
Парламент Австрии - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Уйти в отставку": в Австрии разгорелся скандал из-за Украины
26 января, 03:05
Он также отметил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудил текущую ситуацию.
По словам Штокера, австрийская сторона подтвердила приверженность поиску "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мирного решения", учитывающего интересы Украины и вопросы безопасности Австрии.
Кроме того, Штокер сообщил о планах посетить Украину в ближайшее время.
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в РФ. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру вопреки здравому смыслу и отсутствию денег в том числе на содержание ВСУ
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Австрии оценили призыв Зеленского к ускоренному вступлению Украины в ЕС
Вчера, 20:46
 
В миреУкраинаАвстрияКиевВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала