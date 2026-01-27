СМИ: авианосец "Авраам Линкольн" через 1-2 дня будет готов атаковать Иран

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Авианосец ВМС США "Авраам Линкольн", вошедший в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в Индийском океане, может быть готов к военному применению против Ирана через один-два дня, если возникнет такая необходимость, пишет газета New York Times.
В понедельник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" вошла в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в Индийском океане.
"Если бы Белому дому нужно было отдать приказ о нанесении ударов по Ирану, авианосец теоретически смог бы предпринять военные действия в течение одного-двух дней", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.