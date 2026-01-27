Рейтинг@Mail.ru
СМИ: авианосец "Авраам Линкольн" через 1-2 дня будет готов атаковать Иран
01:20 27.01.2026
СМИ: авианосец "Авраам Линкольн" через 1-2 дня будет готов атаковать Иран
СМИ: авианосец "Авраам Линкольн" через 1-2 дня будет готов атаковать Иран
в мире
сша
иран
авраам линкольн
индийский океан
дональд трамп
f-15se
СМИ: авианосец "Авраам Линкольн" через 1-2 дня будет готов атаковать Иран

© AP Photo / Hassan AmmarАвианосец "Авраам Линкольн"
Авианосец Авраам Линкольн - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Авианосец "Авраам Линкольн". Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Авианосец ВМС США "Авраам Линкольн", вошедший в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в Индийском океане, может быть готов к военному применению против Ирана через один-два дня, если возникнет такая необходимость, пишет газета New York Times.
В понедельник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" вошла в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в Индийском океане.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
СМИ: Трамп назвал ситуацию вокруг Ирана изменчивой
00:19
"Если бы Белому дому нужно было отдать приказ о нанесении ударов по Ирану, авианосец теоретически смог бы предпринять военные действия в течение одного-двух дней", - говорится в сообщении.
Как сообщили изданию неназванные американские чиновники, США уже направили в регион дюжину истребителей F-15E для усиления ударной авиации.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Трамп рассказал об американской военной армаде вблизи Ирана
Вчера, 23:45
 
