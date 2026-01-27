https://ria.ru/20260127/astrahan-2070526656.html
Экс-помощницу белгородского губернатора похоронят в Астрахани
Экс-помощницу белгородского губернатора похоронят в Астрахани - РИА Новости, 27.01.2026
Экс-помощницу белгородского губернатора похоронят в Астрахани
Бывшую помощницу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Веру Мангушеву, о смерти которой стало известно в понедельник, похоронят в Астрахани в... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T13:07:00+03:00
2026-01-27T13:07:00+03:00
2026-01-27T13:07:00+03:00
астрахань
астраханская область
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070437037_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_92ae3225114f3d52f6bc017790e7d204.jpg
астрахань
астраханская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070437037_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b900a04081f14766d0031b7ff5a03b3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астрахань, астраханская область, белгородская область, вячеслав гладков
Астрахань, Астраханская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Экс-помощницу белгородского губернатора похоронят в Астрахани
Экс-помощницу белгородского губернатора Мангушеву похоронят в Астрахани