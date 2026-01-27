Экс-помощницу белгородского губернатора похоронят в Астрахани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Бывшую помощницу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Веру Мангушеву, о смерти которой стало известно в понедельник, похоронят в Астрахани в среду, сообщил РИА Новости представитель администрации губернатора Астраханской области.