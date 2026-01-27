Рейтинг@Mail.ru
Экс-помощницу белгородского губернатора похоронят в Астрахани - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/astrahan-2070526656.html
Экс-помощницу белгородского губернатора похоронят в Астрахани
Экс-помощницу белгородского губернатора похоронят в Астрахани - РИА Новости, 27.01.2026
Экс-помощницу белгородского губернатора похоронят в Астрахани
Бывшую помощницу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Веру Мангушеву, о смерти которой стало известно в понедельник, похоронят в Астрахани в... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T13:07:00+03:00
2026-01-27T13:07:00+03:00
астрахань
астраханская область
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070437037_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_92ae3225114f3d52f6bc017790e7d204.jpg
астрахань
астраханская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070437037_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b900a04081f14766d0031b7ff5a03b3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астрахань, астраханская область, белгородская область, вячеслав гладков
Астрахань, Астраханская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Экс-помощницу белгородского губернатора похоронят в Астрахани

Экс-помощницу белгородского губернатора Мангушеву похоронят в Астрахани

© Фото : Telegram-канал Настоящий ГладковВера Мангушева
Вера Мангушева - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Telegram-канал Настоящий Гладков
Вера Мангушева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Бывшую помощницу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Веру Мангушеву, о смерти которой стало известно в понедельник, похоронят в Астрахани в среду, сообщил РИА Новости представитель администрации губернатора Астраханской области.
"Прощание состоится завтра в 11.00 в Покровском соборе. Похоронят Веру на Трусовском кладбище", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал Гладков, Мангушева работала его помощником почти четыре года в самые трудные дни спецоперации, ей было 38 лет. Ранее она также работала советником врио губернатора Астраханской области, еще ранее - на телевидении в Астрахани.
 
АстраханьАстраханская областьБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала