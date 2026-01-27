Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ готовится к возможной атаке США на Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/armija-2070572664.html
ЦАХАЛ готовится к возможной атаке США на Иран, пишут СМИ
ЦАХАЛ готовится к возможной атаке США на Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2026
ЦАХАЛ готовится к возможной атаке США на Иран, пишут СМИ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к тому, что США могут атаковать Иран уже на предстоящих выходных, сообщает издание War Zone со ссылкой на представителя... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T15:42:00+03:00
2026-01-27T15:42:00+03:00
в мире
сша
иран
персидский залив
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_991a8b57063ba0757ce217d9781c3bdb.jpg
https://ria.ru/20260126/tramp-2070439346.html
https://ria.ru/20260123/fidan-2069992453.html
сша
иран
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:54:2522:1945_1920x0_80_0_0_aeaa9dc86ca3c8f3a68570adc70e8a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, персидский залив, дональд трамп
В мире, США, Иран, Персидский залив, Дональд Трамп
ЦАХАЛ готовится к возможной атаке США на Иран, пишут СМИ

War Zone: Израиль готовится к возможному удару США по Ирану на выходных

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к тому, что США могут атаковать Иран уже на предстоящих выходных, сообщает издание War Zone со ссылкой на представителя израильской армии.
Во вторник издание Middle East Eye со ссылкой на чиновника из страны Персидского залива утверждало, что США могут нанести точечные удары по иранским чиновникам и командирам, которых считают ответственными за гибель протестующих, уже на этой неделе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Трамп рассказал об американской военной армаде вблизи Ирана
26 января, 23:45
"ЦАХАЛ готовится к возможному американскому удару (по Ирану - ред.) на предстоящих выходных", - заявил изданию высокопоставленный представитель израильской армии.
Тем не менее, по словам собеседника издания, еще ничего не определено - все зависит от желания президента США Дональда Трампа, считает он.
В понедельник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln вошла в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в Индийском океане. Газета New York Times пишет, что авианосец может быть готов к военному применению против Ирана через один-два дня, если возникнет такая необходимость.
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Фидан сообщил о признаках готовящейся атаки Израиля на Иран
23 января, 22:42
 
В миреСШАИранПерсидский заливДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала