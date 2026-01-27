ЦАХАЛ готовится к возможной атаке США на Иран, пишут СМИ

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к тому, что США могут атаковать Иран уже на предстоящих выходных, сообщает издание War Zone со ссылкой на представителя израильской армии.
Во вторник издание Middle East Eye со ссылкой на чиновника из страны Персидского залива утверждало, что США могут нанести точечные удары по иранским чиновникам и командирам, которых считают ответственными за гибель протестующих, уже на этой неделе.
Трамп рассказал об американской военной армаде вблизи Ирана
26 января, 23:45
"ЦАХАЛ готовится к возможному американскому удару (по Ирану - ред.) на предстоящих выходных", - заявил изданию высокопоставленный представитель израильской армии.
Тем не менее, по словам собеседника издания, еще ничего не определено - все зависит от желания президента США Дональда Трампа, считает он.
В понедельник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln вошла в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в Индийском океане. Газета New York Times пишет, что авианосец может быть готов к военному применению против Ирана через один-два дня, если возникнет такая необходимость.
Фидан сообщил о признаках готовящейся атаки Израиля на Иран
23 января, 22:42